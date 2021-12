Notre smartphone, Chromebook, montre connectée et écouteurs préférés

Liste annuelle des meilleurs de l’année d’AP

2021 a été une excellente année pour le matériel. Côté téléphone, cela a commencé fort avec les séries Samsung Galaxy S21 et OnePlus 9, s’est poursuivi avec le superlatif Pixel 5a 5G et, plus tard, les Flip3 et Fold3, et s’est terminé avec le Pixel 6, notre smartphone de l’année. Il y avait aussi d’excellents accessoires, des fantastiques écouteurs Sony WF-1000XM4 à la série Samsung Galaxy Watch4, nos deux choix Editors’ Choice dans leurs catégories respectives. Et enfin, côté Chromebook, aucun ordinateur portable ne nous a plus impressionné que l’excellent Chromebook Spin 713 d’Acer.

Nous avons eu la chance de tester et d’examiner des centaines de produits en 2021, mais ces quatre – dans des catégories distinctes – se sont vraiment démarqués comme les meilleurs des meilleurs.

Le meilleur smartphone de 2021

Il y avait beaucoup d’autres téléphones qui nous ont séduits en 2021, comme le Galaxy S21 Ultra. C’était aussi l’année où les téléphones pliants ont pris leur essor, frappant le grand public avec le Z Flip3 et définissant l’expérience ultra-premium avec le Z Fold3. Mais même face aux modèles les plus chers de l’année, le Pixel 6 tient le coup, avec l’un des meilleurs appareils photo pour smartphone que vous puissiez acheter, des fonctionnalités exclusives d’assistant permettant de gagner du temps, un engagement impressionnant de mise à jour de sécurité de cinq ans (malheureusement juste les trois mêmes années pour les mises à niveau du système d’exploitation) et une excellente qualité de construction.

C’est la première fois qu’un Pixel « phare » remporte ce prix depuis le modèle original en 2016, et nous sommes heureux de déclarer le Pixel 6 notre lauréat du prix Android Police Most Wanted et le meilleur téléphone de 2021.

La ou les meilleures montres connectées de 2021

Avant cette année, Wear OS avait désespérément besoin d’un remaniement. Le développement du logiciel de la plate-forme était devenu si langoureux que c’était presque une blague courante parmi les techniciens. En mai, Google a annoncé son partenariat avec Samsung pour enfin faire quelque chose à ce sujet. Puis, cet été, nous avons eu les premiers fruits de ce travail commun : le Samsung Galaxy Watch4 et le Galaxy Watch4 Classic. Ils sont vraiment bons tous les deux. En fait, ensemble, ils remportent notre prix Editors’ Choice pour nos montres connectées 2021 de l’année.

Le meilleur Chromebook de 2021

Au cours des deux dernières années, les Chromebooks ont dominé les ventes d’ordinateurs portables dans le monde. En tant que moyen peu coûteux d’accéder à Internet – et appareil parfait pour l’apprentissage ou le travail à distance – il n’est pas surprenant que le système d’exploitation Web de Google soit plus répandu que jamais. Avec un choix infini de choix, acheter un nouvel ordinateur portable peut être une expérience stressante. Permettez-nous de vous faciliter la tâche : le Chromebook Spin 713 d’Acer a remporté le choix de l’éditeur en tant que Chromebook 2021 de l’année.

Les meilleurs écouteurs sans fil de 2021

Nous avons passé en revue de nombreux vrais écouteurs sans fil cette année, et une chose est claire : les écouteurs bon marché deviennent de plus en plus performants. Cependant, les écouteurs coûteux s’améliorent également. Par exemple, les écouteurs Sony WF-1000XM4. Ces têtes coûtent 280 $, mais vous en avez pour votre argent. Je reviens toujours aux XM4 des mois après avoir terminé l’examen parce qu’ils sont tellement bons. Ils représentent une note élevée dans l’audio, l’ANC, la durée de vie de la batterie, etc. C’est pourquoi ce sont les meilleurs vrais écouteurs sans fil de 2021.

Choix des lecteurs meilleur téléphone de 2021

Nous avons choisi le Pixel 6 comme notre smartphone préféré de 2021 car il offre une valeur incroyable et répond aux besoins de la plupart des utilisateurs d’Android. Mais nos lecteurs ont massivement choisi son frère le plus cher, le Pixel 6 Pro, comme leur favori, ce qui en fait notre meilleur téléphone Choix des lecteurs de 2021.

