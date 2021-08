Notre type de personnes : date de la première, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le Fox Show

Le casting comprend Morris Chestnut, Alana Bright, Joe Morton, Nadine Ellis et Lance Gross

Avec Yaya DaCosta dans le rôle principal, le casting de Our Kind of People présente à la fois des nouveaux arrivants et des talents établis, dont Morris Chestnut, Alana Bright, Joe Morton, Nadine Ellis et Lance Gross. De plus, Rhyon Nicole Brown, Kyle Bary, Debbi Morgan et L. Scott Caldwell devraient compléter l’ensemble de la série.

Plus précisément, Morris Chestnut est connu pour ses rôles principaux dans Rosewood, The Resident, Nurse Jackie, V, les films The Best Man, Like Mike, The Brothers et Half Past Dead. De plus, Joe Morton est célébré pour son travail dans Terminator 2: Judgment Day, Speed, Lone Star, The Brother From Another Planet, et plus encore, tandis que Nadine Ellis est reconnue dans Hairspray, Let’s Stay Together, Reno 911 ! et Shameless. De plus, Lance Gross a joué dans Crisis, Our Kind of Family et plusieurs productions de Tyler Perry, dont House of Payne, Meet the Browns, Temptations: Confessions of a Marriage Counselor et The Paynes. Pendant ce temps, Alana Bright fera ses débuts à l’écran.