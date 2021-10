Notre univers pourrait être créé en laboratoire

18/10/2021 à 11h00 CEST

Le célèbre scientifique de Harvard, Avi Loeb, suggère dans un article d’opinion publié dans Scientific American que notre univers aurait pu être créé dans un laboratoire par une civilisation plus avancée, à travers un tunnel quantique. En outre, le développement des technologies de gravité quantique peut également nous élever à une civilisation de « classe A » capable de créer un nouvel univers.

UNE tunnel quantique c’est un phénomène observable dans le monde microscopique : il se produit lorsque des particules peuvent parfois traverser des murs ou des barrières et accéder à des endroits qui devraient être hors de leur portée, même si elles n’ont pas assez d’énergie pour le faire. Ce serait la manière dont l’univers créé pourrait se manifester dans la réalité.

Pendant ce temps, le gravité quantique est un domaine de la physique théorique qui tente d’unifier la description de trois des forces fondamentales de la nature (électromagnétisme, force nucléaire forte et force nucléaire faible) avec la quatrième force fondamentale : la gravité. Cette intégration entre la théorie quantique des champs et la théorie de la relativité générale permettrait le développement de la technologie nécessaire à une civilisation « surintelligente » pour créer un nouvel univers, à l’image et à la ressemblance de celui qu’elle habite, selon Loeb.

L’éternelle question

L’énigme de ce qui s’est passé dans le moment avant le Big Bang c’est peut-être le plus grand défi auquel la science est confrontée. Accéder à la réponse permettrait de mettre fin à un grand nombre de spéculations et de théories, allant de l’émergence de l’univers à l’effondrement de la matière à l’intérieur d’un trou noir, à son apparition due à une fluctuation du vide, parmi de nombreuses autres possibilités. .

Pour Avi loeb, cette préoccupation primordiale, qui a révélé la pensée scientifique, la philosophie et les religions, pourrait être résolue par une voie alternative : l’existence d’un civilisation plus avancée vous avez acquis la capacité de créer de nouveaux univers en laboratoire.

Son opinion n’en est pas une de plus : Loeb a été pendant neuf ans président du département d’astronomie de l’université Harvard, directeur fondateur de la Harvard Black Hole Initiative et directeur de l’Institute for Theory and Computation du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. De plus, il est actuellement membre du Council of Science and Technology Advisors du président des États-Unis.

Sujet connexe : Les réactions chimiques à l’origine de l’Univers sont reproduites en laboratoire.

Des civilisations qui montent en puissance

Selon la conception de Loeb, cette Civilisation « classe A » il aurait réussi à unifier l’idée d’un créateur, typique des religions, avec les notions scientifiques inhérentes à la gravité quantique. Par conséquent, il dominerait les clés pour créer un univers de toutes pièces, dans le cadre d’un système biologique qui serait basé sur l’accumulation d’informations génétiques intergénérationnelles, favorisant ainsi l’évolution des civilisations.

Ainsi, dans le schéma de Loeb, il y aurait de la place pour des civilisations de « Classe C » ou « Classe D » comme la nôtre, qui n’ont pas encore réussi à créer les conditions nécessaires pour reproduire l’habitabilité de leur planète et être indépendant de leur étoile ou (même) détruire leur propre habitat par des technologies incompatibles avec leur planète.

Comme ce système hypothétique suppose la possibilité de « monter » dans l’échelle des civilisations, il y aurait aussi des civilisations. « Classe B »: ce seraient ceux qui auraient réussi à ajuster les conditions de leur environnement immédiat pour qu’ils soient indépendants de leur étoile hôte. Désormais, on n’a accès qu’à la catégorie la plus élevée : les civilisations de « classe A », qui pourraient maîtriser à volonté la création de « bébés univers ».

Si cette notion est correcte, l’humanité devrait se retirer du piédestal qui la positionne comme une « civilisation choisie » pour manifester le miracle de la vie dans le univers : au contraire, ce ne serait qu’un maillon de plus dans une chaîne intergénérationnelle à travers laquelle de multiples civilisations avancent, jusqu’à ce qu’elles puissent recréer et reproduire les caractéristiques de l’univers qui les contient.

Référence

Notre univers a-t-il été créé en laboratoire ?. Avi Loeb. Scientifique américain (2021).

Photo : l’univers contiendrait des civilisations avancées capables de créer de nouveaux « bébés univers ». Crédit : NASA, ESA, HEIC et The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

photol’univers contiendrait des civilisations avancées capables de créer de nouveaux « bébés univers ». Crédit : NASA, ESA, HEIC et The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).