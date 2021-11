Notre verdict sur Animal Crossing: la mise à jour 2.0 de New Horizons, le « dernier contenu gratuit majeur »

Image : La vie de Nintendo

Après avoir joué à la mise à jour Animal Crossing: New Horizons 2.0 la semaine dernière, notre extraordinaire représentante résidente, Kate Gray, rend le verdict de Nintendo Life sur ce que Nintendo a déclaré être la dernière mise à jour gratuite « majeure » pour de nombreux propriétaires de Switch, le jeu de l’année 2020. ..

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci.

J’ai joué à Animal Crossing: New Horizons avec une ferveur qui ne peut être décrite comme « malsaine » que pendant les deux premiers mois après sa sortie en mars 2020. Je n’étais même pas en congé comme beaucoup de gens l’étaient – ​​je travaillais toujours à plein temps. emploi du temps, je viens de passer une heure sur deux branchée sur mon île de Oeuf (tout en minuscules).

Et, comme tous les passe-temps qui commencent par une quantité ridicule d’hyperconcentration au détriment d’un comportement sain… J’ai abandonné après ces premiers mois. J’ai déposé DUR.

J’ai passé l’année suivante à ne même pas pouvoir regarder ma Switch, un peu comme lorsque vous buvez beaucoup trop de pintes de cidre et de noir et maintenant rien que d’y penser vous rend malade (c’est une anecdote personnelle, au cas où vous ne le sauriez pas). Mais lorsque la mise à jour 2.0 a été annoncée, je suis sûr que je n’étais pas le seul à me demander si c’était finalement la chose à me ramener – seulement cette fois, avec modération.

Les amis, laissez-moi vous dire : c’est comme au début. Tous mes amis apparaissent constamment en ligne, avec cette petite notification qui me dit que oui, ils jouent également à Animal Crossing: New Horizons. Parfois, quelqu’un jouera à Tetris Effect ou à Pokémon, et cela me fait me demander s’il sait même ce qu’il rate. Il y a plus de 9 000 nouveaux objets, de nouvelles chansons KK Slider, de nouvelles îles à visiter et, surtout, des mécanismes entièrement nouveaux qui n’ont jamais été vus dans les jeux Animal Crossing auparavant, comme la cuisine et l’agriculture. Il y a tant à faire maintenant !

C’est un peu comme si j’étais assis dans un buffet à volonté déprimant depuis un an, où la nourriture est bonne, mais c’est sorti depuis des lustres, et j’ai tout essayé. La mise à jour 2.0, c’est comme voir quelqu’un sortir de la cuisine avec des plateaux et des plateaux de nouveaux plats, fumants ; il y a plus ici que je ne peux en manger. C’est ce que j’ai le plus aimé d’Animal Crossing: New Horizons au début : la richesse et la profondeur du contenu semblaient illimitées. Mais lorsque vous vous gavez de choses, vous commencez à voir où se termine réellement le gouffre apparemment sans fond.

Parlons des détails, cependant. Le système d’agriculture et de cuisine ajoute non seulement de nouvelles interactions et possibilités de décoration au jeu – un panier de pain égayera à peu près n’importe quelle pièce – mais il revitalise entièrement une grande partie du jeu. La pêche, les fruits et la plongée sous-marine perdent de leur éclat une fois que vous avez tout fait, mais maintenant que nous pouvons trouver de nouvelles recettes pour les choses que nous attrapons et cuisons le bar dans une tarte, il y a une raison de retourner là-bas. Vous voyez ces vieilles choses sous un tout nouveau jour.

La nourriture, elle aussi, est rendue avec amour et variée de manière intéressante, en mettant l’accent sur la cuisine du monde et pas seulement – comme vous pourriez le penser – les aliments japonais ou occidentaux.

L’agriculture n’est pas entièrement nouvelle, car elle a été introduite avec les citrouilles, et c’est potentiellement une quête décevante une fois que vous avez les six cultures, car vous les avez maintenant toutes pour de bon – mais l’opportunité de réorganiser une partie de votre île pour faire pousser des cultures (et peut-être aussi des gyroïdes) est en fait l’un des meilleurs endroits pour commencer la mise à jour si cela fait longtemps que vous n’avez pas joué. Cela vous facilite lentement, car vous savez déjà comment décorer si vous avez joué au jeu, et cela vous donne quelque chose dans lequel investir à nouveau émotionnellement. Une fois que vous aurez attrapé le virus de la décoration, il sera également beaucoup plus facile de vous attaquer au reste de votre île !

De même, toutes les nouveautés – Brewster’s Roost, les nouveaux meubles, les visites des villageois, les nouvelles capacités de décoration – sont comme une grosse couche de peinture sur l’ensemble du jeu. C’est rafraîchi, revitalisé, familier mais surprenant. Vous n’êtes pas obligé de tout recommencer pour profiter de toutes ces nouveautés, car elles s’intègrent parfaitement à tout ce à quoi ressemble déjà votre île, ce qui est peut-être le meilleur que nous puissions espérer. Les murs d’accent, les nouveaux meubles et la décoration du plafond nous donnent l’occasion de nous engager à nouveau avec légèreté dans la décoration, et la caméra à la première personne et le trépied nous permettent de voir nos créations insulaires sous des angles totalement différents – encore une fois, nous permettant d’apprécier à nouveau les vieilles choses.

Dans l’ensemble, bien que ce soient toutes les nouveautés qui nous ont ramenés dans le jeu, ce sont les changements de qualité de vie qui valent vraiment la peine de rester. Il y avait quelques irritants petits mais gênants – Isabelle n’annonçant jamais la présence de personnages spéciaux, ou devant attendre indéfiniment la visite de Redd, Saharah ou Kicks – qui ont été assez bien lissés par les changements de la mise à jour 2.0.

Le hangar de stockage, par exemple, semble ennuyeux, mais combiné avec le tuyau de chaîne à déplacement rapide de la mise à jour Super Mario et le distributeur automatique de cloches que vous pouvez placer n’importe où, il est tellement plus facile de naviguer et de redécorer l’île. L’application Island Life 101 n’est pas pour nous (collectivement, nous avons passé des milliers d’heures avec le jeu, nous écrivons des guides, nous connaissons les bases) mais c’est un excellent moyen d’aider les nouveaux joueurs sans qu’ils se sentent dépassés ou super en retard .

Et c’est vraiment le cœur de cette mise à jour : ce ne sont que des petits pas. Revenir au plus profond est effrayant à la fois pour les nouveaux joueurs et pour ceux qui reviennent qui craignent que leurs îles soient poussiéreuses et tristes. Vous n’avez pas à plonger immédiatement – en fait, il est préférable de ralentir et d’en profiter un jour à la fois, et Nintendo l’a spécifiquement réparti de cette façon avec le temps qu’il faut pour doter Harv’s Campsite, et le limite d’une journée sur les excursions en bateau de Kapp’n et les gyroïdes. De nombreux joueurs sauteront entre cela et le nouveau contenu téléchargeable payant, mais certains membres du personnel de NL n’ont même pas encore touché à Happy Home Paradise, bien qu’ils y aient accès. Il y a tellement de choses à explorer et à apprécier dans cette mise à jour.

S’il y a un gros point négatif, c’est que, eh bien, ça fait un peu bizarre d’avoir un an de trucs jetés à notre porte, et alors que Nintendo partait, ils ont crié « ne nous demandez plus jamais rien » avec tout ça » dernière mise à jour de contenu majeure gratuite ». Les mises à jour « majeures » précédentes ont ajouté Redd et Leif, la plongée, les îles de rêve et les événements saisonniers, mais aucun d’entre eux n’a été aussi gros. C’est difficile de trop se plaindre, car mieux vaut tard que jamais… mais quand même, c’est un peu triste de savoir que c’est ça.

Du moins jusqu’au prochain match. Espérons que ce ne soit pas trop long, hein ?

N’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de la mise à jour gratuite ci-dessous, et gardez un œil sur notre examen complet du DLC Happy Home Paradise en temps voulu.

