Notre verdict sur la mise à jour des grottes et des falaises de Minecraft, parties un et deux

Après avoir plongé profondément dans la nouvelle mise à jour Minecraft Caves and Cliffs Part II (jusqu’à Y-64), notre experte résidente de Minecraft, Kate Gray, est prête à rendre son verdict sur l’ensemble. Les nouvelles grottes et falaises font-elles autant de différence dans un jeu qui ne parle que de grottes et de falaises ? Continuez à lire pour le découvrir…

Il y a un phénomène intéressant que j’ai observé avec Minecraft. Je continue d’entraîner mes amis dans le jeu pour construire de petites villes avec moi, et à chaque fois, ils ne peuvent s’empêcher de remarquer que « les choses ont tellement changé » depuis la dernière fois qu’ils ont joué. Tout le monde semble avoir eu une phase Minecraft, et cette phase remonte souvent à quelques années – avant l’ajout du Nether ou avant les axolotls – donc, quand ils arrivent au jeu en 2021, tout est glorieux, nouveau et incroyablement déroutant.

Pour les gens comme moi, dont les phases Minecraft sont plus fréquentes, ces changements semblent lents. Nous recevons actuellement de grosses mises à jour une ou deux fois par an, ce qui nous donne 6 à 12 mois pour nous amuser avant de devoir redémarrer le monde pour intégrer toutes les nouveautés. Dans Minecraft, c’est un âge.

Mais Caves and Cliffs – la mise à jour en deux parties qui vient de se terminer la semaine dernière – change tout, et il faudra plus de quelques mois pour s’y habituer, même pour les anciens joueurs comme moi.

Grottes et falaises, première partie – Chèvres et calamars lumineux

La première partie de Caves and Cliffs a ajouté le contenu : de nouveaux monstres, comme des chèvres, des calamars luminescents et des axolotls, ainsi que des blocs de cuivre, d’améthyste, d’ardoise profonde et de tuf. Il y avait aussi une nouvelle flore à côté de la faune : des baies rougeoyantes, des vignes rupestres, des feuilles d’égouttement et des arbres et buissons d’azalées nous ont donné tout un tas de choses pour faire des jardins, et l’ajout de blocs de mousse a rendu les zones herbeuses beaucoup plus intéressantes.

Caves and Cliffs Part One était amusant, pendant un certain temps, mais cela n’a pas vraiment changé les choses de manière significative. Mes jardins étaient maintenant recouverts de mousse et j’adorais voir des axolotls nager dans des grottes inondées (et puis, inévitablement, mourir en restant coincés sur des blocs de magma), mais en grande partie je jouais au jeu comme avant – c’était juste plus joli .

La deuxième partie de Caves and Cliffs était cependant la plus importante, promettant de changer la façon dont le monde lui-même était généré. L’ajout de méga grottes – de gigantesques réseaux souterrains de tunnels et de vides massifs de la taille d’une ville – et les montagnes, falaises et autres caractéristiques géographiques plus réalistes du monde font de Minecraft un jeu totalement différent.

Après tout, c’est dans le nom : Minecraft concerne en partie l’artisanat et en partie l’exploitation minière. Avant Caves and Cliffs, l’exploitation minière consistait en grande partie à creuser dans une direction générale « vers le bas » jusqu’à ce que vous trouviez des choses. C’était lent, fastidieux et rarement gratifiant, même s’il pouvait parfois être assez zen de creuser en ligne droite pendant une heure.

Grottes et falaises, deuxième partie – Changeur de jeu

La façon dont les grottes et les tunnels génèrent maintenant change complètement cela. Des entrées béantes se forment dans les forêts, attirant les joueurs dans leurs profondeurs caverneuses; très peu d’exploitation minière réelle doit se produire pour aller assez loin pour trouver du fer, du charbon et même des diamants. La spéléologie dans ces grottes gigantesques consiste davantage à être capable de naviguer avec précaution dans des passages claustrophobes et des hauteurs vertigineuses, comme dans le monde réel. Les fonds sous-marins sont également plus intéressants, allant des fonds océaniques plats aux grottes en tunnel et friables dans lesquelles vous vous noyerez certainement.

Les gisements de minerai sont juste là, à l’air libre, pour le prélèvement, et bien que la génération de minerai ait changé pour rendre moins probable le frai du minerai s’il est exposé à l’air (sinon ce serait ridiculement facile), la nature même de ces massifs les grottes avec tous leurs côtés exposés facilitent beaucoup la recherche de minerais rares… tant que vous êtes prêt à le risquer dans ces espaces sombres et remplis de monstres.

Dans les grottes, en particulier les plus grandes, Mojang a pris soin de rendre les choses plus intéressantes qu’auparavant, avec de gigantesques aquifères qui s’avancent à travers les cavernes et de gigantesques piliers de pierre qui relient le toit au sol. Combiné avec les nouvelles grottes luxuriantes – qui remplissent les grottes de lumière rougeoyante et de mousse et de vignes vertes verdoyantes – la spéléologie consiste désormais autant à prendre des captures d’écran qu’à trouver des matériaux.

Il n’y a pas que les grottes qui sont à couper le souffle non plus. Les falaises et les montagnes sont magnifiques maintenant, avec de nouvelles caractéristiques telles que des vallées fluviales qui serpentent à travers les collines, des sommets enneigés couverts d’épinettes et une campagne doucement vallonnée recouverte de fleurs.

Tout est incroyablement joli et incroyablement varié, avec des ajustements mineurs comme le mélange de biomes et des courbes plus douces ajoutant à l’effet global que cela pourrait être réel. Ajoutez cela à l’augmentation de la hauteur du monde et à l’augmentation de la taille du biome, tout semble beaucoup plus vaste. C’est vraiment magnifique.

Modifications de la bande-son

Et il y a aussi de la nouvelle musique – de Celeste et Chicory: A Colorful Tale compositrice Lena Raine, qui a contribué à la musique de la mise à jour Nether (et a écrit Pigstep, ce qui est incroyable), et Kumi Tanioka, dont le travail musical comprend Final Fantasy, Super Smash Bros ., et Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Cela marque définitivement un changement par rapport à la bande originale de C418, qui est appréciée pour ses vibrations rêveuses, écho et lo-fi; La musique de Raine et Tanioka est plus raffinée, composée et moderne, sonnant comme si elle pouvait provenir de Breath of the Wild avec ses mélodies de piano mélancoliques et lentes.

Ensuite, bien sûr, il y a les morceaux plus inhabituels comme « otherside » de Raine, un morceau optimiste à la Stardew Valley avec beaucoup de tambourin, de cuivres et de tambours légers. Les gens pourraient se hérisser du changement, mais Minecraft ne pouvait et ne devait pas rester statique, préservé dans l’ambre pour toujours. J’aime la nouvelle musique, car elle donne à Minecraft une impression de nouveauté. Je pourrais fredonner le « Suède » de C418 dans mon sommeil – je suis prêt à être surpris. (Et, pour info, j’aime tout.)

Des changements qui pourraient ne pas plaire à tout le monde

Il y a quelques changements que tout le monde n’accueillera peut-être pas, bien qu’avec Minecraft, tout le monde apprécie le jeu différemment, donc votre kilométrage peut varier.

Les systèmes de grottes ont rendu la génération de foules un peu… bizarre. Dans 1.18 (Caves and Cliffs Part Two), la génération de mob a été modifiée pour permettre aux mobs d’apparaître uniquement si le niveau de lumière est de zéro, ce qui signifie que nous n’avons plus besoin de spammer des torches autour de nos maisons pour éloigner les Creepers. C’est une bonne nouvelle. Mais cela rend également le surmonde étrangement stérile, en partie parce qu’il y a pas mal de sources de lumière ambiante (lave, champignons, lichen luisant) et en partie parce que, eh bien, les grottes en dessous sont un endroit beaucoup plus attrayant pour frayer. Cela signifie que si vous êtes au-dessus de n’importe quel type de grotte, les monstres seront tous en dessous de vous.

Et c’est peut-être un problème mineur, mais… c’est vraiment difficile d’éclairer une grotte de la taille d’un gratte-ciel. Bien sûr, c’est incroyablement cool de voler, mais sans shaders, il est impossible de voir grand-chose. Même en mode créatif, il m’a fallu un âge pour placer suffisamment de torches pour que je puisse réellement voir le bout d’une grotte.

De plus, eh bien… La version Switch n’est vraiment pas la meilleure version de Minecraft. La distance de rendu est plafonnée à 12 morceaux, et j’ai souvent constaté que l’exploration de nouvelles zones rendait le jeu lent à rattraper, les morceaux se générant suffisamment lentement pour que je n’avais aucune idée de l’endroit où je me dirigeais. Il est difficile d’apprécier les montagnes et les grottes à une telle échelle lorsque le Switch limite votre vue à une fraction de ce qui s’y trouve. Ceci est fait pour que Minecraft fonctionne bien sur le Switch, bien sûr, donc c’est un compromis, mais cela me donne juste envie de jouer sur mon PC, où je peux installer de jolis shaders et voir une montagne entière sans que le sommet ne soit coupé désactivé.

Voici une capture d’écran PC avec Optifine comme comparaison (très injuste)

Mais je ne peux vraiment pas trop me plaindre. Caves and Cliffs – la génération mondiale, en particulier – rend Minecraft nouveau. Il ajoute de nombreux changements subtils (et monumentaux) qui améliorent considérablement l’expérience de jeu de Minecraft, que vous commenciez à partir de l’apparition ou que vous soyez en train de construire un château. La spéléologie ne sera plus jamais la même.

Vous avez apprécié la mise à jour ? Faites-nous part de vos réflexions sur Caves & Cliffs ci-dessous.