Notre verdict sur le bloc de point d’interrogation LEGO Super Mario 64

Image : La vie de Nintendo

À première vue, le bloc de point d’interrogation Lego Super Mario 64 semble assez simple; simple, en fait, surtout dans le prolongement de la gamification interactive présentée dans les précédents ensembles Lego Super Mario. C’est juste un bloc Lego solide, non ?

Si c’est ce que vous pensez… eh bien, vous n’avez visiblement pas gardé un œil sur cet ensemble depuis son annonce. Tout comme le jeu de plateforme emblématique, il regorge de secrets, de coins et de recoins, et tellement d’œufs de Pâques qu’ils éclatent pratiquement en éclats. Comme si vous étiez Mario lui-même sautant pour frapper le bloc, des secrets vous attendent à l’intérieur et tout fan voudra mettre la main dessus.

Si vous avez vu l’ensemble sur les réseaux sociaux – et soyons honnêtes, vous l’avez probablement vu – vous saurez que c’est une lettre d’amour au titre classique de la Nintendo 64. D’un simple mouvement, le couvercle du bloc s’ouvre, vous présentant une collection de niveaux du jeu. De Bob-omb Battlefield jusqu’à Lethal Lava Land, votre enfance résonnera avec au moins un des mondes, même s’il se présente sous la forme d’une minuscule brique LEGO.

Images : la vie de Nintendo

La joie ne vient pas non plus simplement du résultat final. LEGO a travaillé incroyablement dur pour s’assurer que l’expérience de construction vous emmène dans un voyage à travers ces niveaux, un peu comme le jeu, avec un épais livret d’instructions en tête. En commençant par une histoire de l’ensemble et du jeu, il ne faut pas longtemps avant que vous ne construisiez. Après avoir assemblé de nombreux ensembles Lego au fil des ans, nous pouvons affirmer avec confiance qu’il s’agit de l’une des constructions les plus joyeuses que l’entreprise ait livrées jusqu’à présent.

Après avoir assemblé de nombreux ensembles Lego au fil des ans, nous pouvons affirmer avec confiance qu’il s’agit de l’une des constructions les plus joyeuses que l’entreprise ait livrées jusqu’à présent.

Tout commence par le cadre du bloc, vous conduisant à un faux sentiment de sécurité alors que vous vous assurez méticuleusement de suivre les instructions avancées. Quelques pâtés de maisons ici et quelques pâtés de maisons là-bas, et avant de vous en rendre compte, vous avez une base solide. Ce n’est pas le début le plus excitant, mais l’ensemble Super Mario 64 Question Mark garde le meilleur pour la fin. À toutes fins utiles, le cadre est le « menu Démarrer » du jeu.

Une fois que c’est terminé et que vous avez quelque chose de solide avec lequel travailler, les choses deviennent intéressantes. Lentement mais sûrement, vous commencerez à construire chacun des quatre domaines représentés par le jeu : Mushroom Kingdom, Lethal Lava Land, Bob-omb Battlefield et Cool, Cool Mountain. Chaque zone a un sac dédié pour sa construction et assembler lentement les conceptions complexes nous a donné certains des moments les plus nostalgiques que nous ayons jamais eu en assemblant des briques en plastique – un passe-temps qui, malgré cette description, a une histoire de susciter des sensations considérables pour nous . Bien que vous puissiez facilement absorber une partie de la magie de l’ensemble à partir des images de haut en bas de cette page, ce n’est que lorsque vous assemblez lentement l’ensemble que quelque chose « clique ». Euh.

Images : la vie de Nintendo

Alors que vous construisez le château de la princesse Peach – avec un mini Yoshi caché sur le toit et les célèbres peintures dans lesquelles Mario lui-même saute – il est clair que beaucoup de réflexions ont été menées pour que les constructeurs se sentent comme s’ils étaient dans le jeu et dans une aventure eux-mêmes . Si vous possédez le Lego Mario des autres ensembles sous licence, vous pouvez même utiliser la variante numérique pour découvrir dix étoiles cachées, chacune indiquée dans le livret d’instructions.

Si vous possédez le Lego Mario des autres ensembles sous licence, vous pouvez même utiliser la variante numérique pour découvrir dix étoiles cachées

Ce serait dommage de gâcher toutes les surprises de l’ensemble (et les réseaux sociaux sont jonchés de spoilers de la construction), mais c’est génial de voir autant de détails cachés sur lesquels même le groupe Lego lui-même a évité d’attirer l’attention. Frapper ce ‘aha!’ Le moment où vous découvrez une zone d’un niveau dont vous vous souvenez affectueusement est l’un des meilleurs éléments de l’ensemble et nous ne voudrions pas enlever à quiconque attend avec impatience la construction.

Contrairement à de nombreux autres ensembles – tels que le Millennium Falcon incroyablement cher ou le beaucoup moins cher Choses étranges-ensemble inspiré – c’est aussi une construction très «solide»; il ne semble pas faible à manipuler et apparaît comme un produit tout à fait haut de gamme. Avant sa sortie, certaines inquiétudes ont été soulevées quant à sa durabilité, en particulier avec son ouverture et sa fermeture régulières, mais d’après notre expérience, il résiste bien. Vous pourriez probablement même le jongler si vous le vouliez, bien que nous vous déconseillons de le faire, juste au cas où. Ce que nous suggérons, c’est de le laisser dans sa forme en boîte pour les invités, avant de les épater avec les résultats lorsque vous révélez son contenu. Vous pouvez être lourd avec, alors ne vous inquiétez pas trop si vous avez des enfants et qu’ils parviennent à mettre la main dessus. À moins qu’ils n’aient l’intention de l’utiliser comme une boule de bowling ou de la frapper comme s’il s’agissait d’un vrai bloc de point d’interrogation, tout devrait bien se passer.

Images : la vie de Nintendo

Le point à retenir de tout cela est que si vous êtes un fan de Lego ou un aficionado de Mario, cet ensemble est un régal absolu. Bien sûr, le prix de 159,99 £ / 169,99 $ peut être alléchant, mais après avoir acheté et construit beaucoup de Lego au fil des ans, c’est l’un des meilleurs ensembles à avoir été publié depuis longtemps, et un conçu par des personnes qui vraiment comprendre le public auquel il s’adresse. Avec une construction extrêmement agréable, un produit fini amusant avec lequel jouer et une abondance de secrets à découvrir pour les fans, il vaut absolument chaque centime et attirera certainement l’attention de vos amis et de votre famille lorsqu’ils viendront jouer.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.