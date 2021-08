Notre verdict sur Mario Golf : la mise à jour 2.0 de Super Rush, y compris les matchs classés et la nouvelle ville de Donk – Fonctionnalité

Image : Nintendo / Nintendo Life

Mario Golf: Super Rush a été l’une des sorties Switch les plus remarquables jusqu’à présent cette année, et il a démarré rapidement en termes de ventes. Nous lui avons donné une recommandation plutôt nuancée dans notre revue Mario Golf : Super Rush ; c’est une entrée solide dans la série et offre un bon divertissement, mais nous avons fait valoir qu’il ressemble à une version «milieu de gamme» par rapport à certains autres titres Nintendo.

Bien sûr, il y a maintenant une mise à jour majeure de la version 2.0, et elle répond en fait à quelques-unes de nos plaintes. Nous avons donc décidé de jeter un coup d’œil au nouveau contenu et de partager nos réflexions sur chaque ajout, et à quel point le nouveau contenu améliore le jeu au sens large.

Allons-y !

Voici notre récapitulatif et nos réflexions sur toutes les nouvelles fonctionnalités après avoir passé une journée avec la mise à jour 2.0…

Améliorations des commandes de mouvement

Image : Nintendo / Nintendo Life

Nintendo a déclaré avoir apporté quelques améliorations aux commandes de mouvement, ce qui est difficile à quantifier ; ils étaient plutôt bons de toute façon.

Une chose que vous pouvez faire si vous vous concentrez vraiment sur votre technique est d’avoir un impact sur l’élévation de votre tir, ce dont nous n’avions pas conscience pendant le processus de révision ; il essaie de juger votre swing en fonction de votre swing pour passer sous ou au-dessus de la balle, c’est donc un détail supplémentaire si vous prenez votre jeu de mouvement au sérieux.

L’amélioration la plus importante, cependant, est que la zone ‘Golf Guide’ dispose désormais d’une section entière dédiée aux commandes de mouvement, répondant à un besoin notable compte tenu du peu d’aide du jeu à cet égard. Vous pouvez travailler sur les types de prises de vue et lire des conseils / regarder des vidéos afin de comprendre toutes vos options.

Nous pensons toujours que les commandes de mouvement sont plus difficiles à utiliser et moins précises que les équivalents des boutons, mais si vous les utilisez pour le plaisir et appréciez l’activité de jouer de cette façon, il semble qu’elles soient meilleures que jamais.

Toadette arrive au Clubhouse

Image : Nintendo / Nintendo Life

Toadette rejoint la vaste liste de personnages de Mario Golf et prend au total jusqu’à 18 personnages jouables (y compris votre Mii, bien sûr).

Comme vous pouvez le deviner d’après sa petite taille, elle a quelques similitudes avec son contemporain, Toad. C’est un personnage idéal pour un jeu court et précis, ce qui la rend parfaite pour le tout nouveau parcours du jeu….

Nouveau cours de Donk City

© Nintendo / Nintendo Life © Nintendo / Nintendo Life © Nintendo / Nintendo Life © Nintendo / Nintendo Life

Nintendo l’a annoncé il y a quelque temps, mais c’est certainement amusant de voir l’emplacement de Super Mario Odyssey recréé comme un terrain de golf. Cela ajoute quelque chose d’assez différent et farfelu au line-up, ce qui est vraiment bienvenu.

C’est un parcours exclusivement composé de trous par 3, donc la précision et le contournement des obstacles urbains sont au centre des préoccupations. Vous pouvez passer par des variantes « Rookie » ou « Pro » : les trous pour les débutants font généralement moins de 100 mètres, tandis que sur Pro, il existe des variantes plus délicates et les trous sont plus longs.

Ce qui rend le parcours intéressant, c’est que les greens (trous) sont des plaques d’herbe entourées par la ville normale, vous pouvez donc essayer de tirer tout droit et d’utiliser une grande quantité de backspin, ou essayer d’utiliser du béton et des obstacles environnants pour vous rapprocher à la goupille. C’est une belle rotation et vous pouvez expérimenter différentes stratégies.

Les 18 trous vous emmènent dans une bonne partie de la ville, du niveau du sol jusqu’au tir entre les toits des gratte-ciel. C’est plutôt amusant, avec juste un ou deux trous qui flirtent sur la ligne d’être « frustrant » plutôt que simplement difficile. C’est un excellent ajout gratuit, cependant, pour les joueurs de tous niveaux.

Mode match classé

Image : Nintendo / Nintendo Life

Aux côtés de New Donk City, c’est certainement l’ajout à la une; dans notre examen initial, nous avions souligné que même si le mode en ligne était fonctionnel et offrait de bonnes options de personnalisation pour jouer avec des amis, il n’y avait aucune incitation à jouer contre des adversaires aléatoires – contrairement aux tournois de Mario Tennis Aces. Le mode Match classé corrige cela et nous semble certainement être une fonctionnalité qui a peut-être été planifiée depuis le début mais n’était pas tout à fait prête pour le lancement du jeu.

Si la base d’utilisateurs tient le coup, ce mode offre plusieurs façons de jouer. Chaque mois, vous visez à gagner suffisamment de points pour atteindre la note A, les récompenses du premier mois étant de nouveaux personnages de couleur Yoshi. Les matchs sont toujours contre trois autres joueurs de la même catégorie sur trois trous, les parcours tournant toutes les heures. Il y a quatre catégories à essayer, chacune avec ses propres points de classement : les boutons de contrôle « Standard Golf » et « Speed ​​Golf », puis les contrôles de mouvement « Standard Golf » et « Speed ​​Golf ». Vous pouvez vous concentrer sur une catégorie ou essayer de gagner dans toutes ; le simple fait de participer vous rapportera des points de classement, tandis que des finitions plus élevées vous permettront naturellement de monter de niveau plus rapidement.

Image : Nintendo / Nintendo Life

Et c’est assez bon, avec quelques mises en garde. Du côté positif, l’interface utilisateur pour choisir votre catégorie et vous lancer est agréable et claire, et la rotation horaire des cours est une touche amusante. Nous pouvons certainement envisager de plonger, de profiter d’une heure de jeux à tir rapide – des tours de trois trous peuvent être effectués en 5 à 10 minutes – et de passer un bon moment.

Une plainte mineure que nous avions, par exemple, était que dans une partie de golf standard, des mouvements spéciaux étaient activés, donc après un ou deux trous, vous pouviez sérieusement perturber vos adversaires. Une fois que nous avons compris cela, avec un autre joueur, il y avait une impasse car personne ne voulait tirer le premier coup, de peur que le prochain joueur les suive et fasse exploser sa balle sur le green. Cela peut être une solution simple pour désactiver ces mouvements dans le golf standard – ils ont toujours un sens dans le chaos du golf rapide.

Cette petite bizarrerie mise à part, c’est fonctionnel et amusant, bien que la récompense du premier mois ne soit pas particulièrement excitante. En tant qu’ajout au jeu pour ajouter un peu plus de valeur, c’est le bienvenu.

Alors, le jeu est-il « meilleur » maintenant ?

La version 2.0 est une mise à jour solide pour Mario Golf: Super Rush, et sert à la fois à attirer les propriétaires à long terme et à donner plus de plaisir aux nouveaux arrivants. New Donk City donne une touche de créativité supplémentaire à la liste des parcours, tandis que le match classé est un bon ajout pour ceux qui recherchent un jeu en ligne significatif. Nous pensons toujours que le match classé est un pas en dessous des tournois Mario Golf: World Tour et des équivalents dans Mario Tennis Aces, mais cela incite à revenir sur le parcours.

Dans l’ensemble, c’est une belle mise à jour qui vaut la peine d’être explorée.

Avez-vous déjà essayé la mise à jour Mario Golf : Super Rush ? Faites-nous part de vos réflexions – ou si ces ajouts vous tentent d’essayer le jeu pour la première fois – dans les commentaires ci-dessous.

