Notre verdict sur Mario Golf : mise à jour 3.0 de Super Rush, y compris de nouveaux personnages et parcours – Fonctionnalité

Alors que Mario Golf: Super Rush était sans doute un peu insuffisamment cuit au lancement, il y a eu quelques mises à jour de contenu notables qui ont étoffé l’expérience. La mise à jour de la version 2.0 a été importante début août, ajoutant New Donk City et, plus important encore, des matchs en ligne classés, augmentant la valeur de rejouabilité. Bien que ce ne soit pas encore tout à fait le jeu Mario Golf de nos rêves, c’est certainement une proposition améliorée.

La dernière mise à jour qui a été abandonnée après le Direct de cette semaine est un autre ajout solide, et nous avons sauté pour essayer les nouveaux personnages, les nouveaux cours et nous faire botter les fesses par les nouveaux paramètres de difficulté du processeur.

Image : Nintendo / Nintendo Life

En ce qui concerne les nouveaux personnages ajoutés à la liste, nous avons Ninji et Koopa Troopa, ce dernier dont nous avons brièvement pensé qu’il était déjà jouable, telle est leur présence tout au long du mode histoire. Dans tous les cas, les deux sont très similaires en tant que personnages relativement petits et rapides. Leurs tirs spéciaux sont les mêmes – des coups extra longs qui rebondissent plusieurs fois avec une force destructrice sur la route vers leur point final. Leurs mouvements Super Rush sont différents, et Koopa Troopa prend tout son sens – ils tournent dans leur coquille qui est à la fois rapide, destructrice et vous permet de parcourir l’eau comme un raccourci. Ninji, cependant, utilise une voile de style Link pour planer, ce qui est beaucoup moins efficace à moins que vous ne sautiez littéralement d’une colline, ce qui est rare.

Image : Nintendo / Nintendo Life

En fin de compte, les deux sont charmants et amusants, tandis que Koopa Troopa est une option particulièrement utile si vous suivez un parcours avec de nombreuses traversées de rivières.

Il y a aussi deux nouveaux cours, bien que nos opinions soient un peu mitigées sur ceux-ci.

Image : Nintendo / Nintendo Life

Le premier est Bassin brumeux, un parcours très hivernal avec un gros accent sur les nuages ​​soufflant des titres Mario. Ce qui est un peu étrange avec ce parcours, c’est que ses trous se déroulent tous dans le même espace massif, ou cela semble juste comme ça.

En conséquence, se frayer un chemin à travers la vaste étendue et ses divers dangers peut sembler étrange, et le cadre enneigé rend difficile l’analyse visuelle de votre itinéraire. Cela aurait pu être souligné par le fait que nous l’essayions dans le golf de vitesse, pour être juste, et à un rythme plus régulier, cela peut être un casse-tête plus agréable lorsque vous vous frayez un chemin à travers les trous.

Image : Nintendo / Nintendo Life

Mis à part les visuels plutôt ternes que vous obtenez avec un parcours de golf enneigé, il y a quelques éléments soignés ici, dont nos préférés sont les lignes de pingouins qui glissent autour du parcours pour vous faire tomber des pieds. Éviter et contourner les nuages ​​venteux ajoute également une ride amusante et un défi supplémentaire. Dans l’ensemble, ce n’est pas l’un de nos cours préférés, mais ce n’est certainement pas mal.

Image : Nintendo / Nintendo Life

La prochaine étape est Palmiers hérissés, qui ressemble un peu à un parcours californien si l’herbe perd un peu de sa couleur. Visuellement, c’est bien mieux, avec de beaux visuels et un éclairage au coucher du soleil, et les trous suivent une conception de parcours plus conventionnelle de sorte qu’il est beaucoup plus facile d’élaborer des stratégies. Il y a beaucoup de traversées de rivières – ce qui rend Koopa Troopa idéal – et quelques obstacles sympas à contourner. Ce parcours est plus facile que Blustery Basin à part quelques pièges diaboliques et des aménagements verts, et nous pensons également plus agréable.

Enfin, nous avons trois nouveaux paramètres de difficulté lorsque vous jouez contre le processeur : Amateur, Pro et Champ. Nous avons joué des tours de vitesse contre le processeur ‘Pro’ – tout en étant un peu rouillé dans le jeu – et bien que nous ayons presque concouru, nous avons finalement été battus aux 3e et 4e places. C’est un défi décent et bienvenu, et sans aucun doute Champ poussera ceux qui sont très bons au jeu. Le fait qu’Amateur soit toujours là, ce que nous soupçonnons d’être la valeur par défaut avant l’ajout de ces paramètres, signifie que le jeu s’adresse agréablement à la plupart des joueurs. C’est un changement simple mais bienvenu.

Image : Nintendo / Nintendo Life

Lorsque vous ajoutez cela à la mise à jour précédente de la version 2.0, vous avez certainement un jeu qui est nettement plus fort maintenant qu’au lancement. C’est encore un peu de niveau B en termes de qualité – à un moment donné lors du test de cette mise à jour, un adversaire a été brièvement coincé dans un bunker jusqu’à ce qu’il s’en aille – mais c’est charmant, amusant et a maintenant beaucoup de contenu. Pour ceux qui souhaitent jouer en famille et entre amis en particulier, c’est plus facile à vendre maintenant que dans sa forme originale.

Merci à Camelot d’avoir persévéré dans ses efforts pour booster le jeu, dans ce cas. Dans un monde idéal, il s’agit d’un contenu qui aurait été en place au lancement, mais son arrivée tardive fait toujours du jeu une option raisonnable lorsque l’on cherche à s’amuser en multijoueur pendant la période des Fêtes.

Dites-nous ce que vous pensez des mises à jour de Mario Golf: Super Rush dans les commentaires !

Si vous cherchez plus de trucs et astuces pour Mario Golf: Super Rush, consultez la gamme complète de personnages dans notre liste complète de personnages Mario Golf: Super Rush et liste de coups spéciaux, enquêtez sur notre Mario Golf: Super Rush Guide – Conseils et Conseils pour maîtriser Mario Golf si vous êtes un peu vert sur le green, ainsi que notre guide sur la façon de créer le meilleur Mii dans Mario Golf Super Rush.