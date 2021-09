Notre voiture n’aime pas le virage trois de Zandvoort, déclare Hamilton · .

in

Lewis Hamilton est convaincu que Mercedes pourrait trouver plus de temps avec sa voiture après avoir raté la pole position par moins de quatre centièmes de seconde à Zandvoort.

Il a déclaré qu’ils perdaient le plus de temps face à leurs rivaux dans le virage trois fortement incliné, Hugenholtz, au domicile rénové du Grand Prix des Pays-Bas. Max Verstappen, qui a pris la pole position pour la course de demain, était « incroyablement rapide dans le premier secteur », a déclaré Hamilton.

« C’est un domaine dans lequel nous avons vraiment travaillé dur pour améliorer l’équilibre de la voiture pendant la nuit et de la troisième place aux qualifications, tout en diminuant lentement. C’est un circuit sur lequel vous devez continuer à vous battre et à renforcer cette confiance. »

Hamilton a fait une amélioration significative avec son dernier tour en qualifications pour revendiquer une place sur la première ligne de la grille. Il a dit qu’il en était “vraiment, vraiment content”.

« Le troisième secteur était vraiment à la limite », a déclaré Hamilton. “Tu as vu le dernier virage, il n’y avait plus de route.”

“C’est super que nous ayons pu nous rapprocher car ils ont évidemment pris une longueur d’avance à un moment donné sur le plan du rythme”, a-t-il ajouté. “Mais je pense toujours que si nous avions à nouveau une autre session, nous irions tous plus vite et je pense qu’il y a plus de temps à trouver.”

Avant le début du week-end, le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a suggéré que les nouveaux virages relevés de Zandvoort désavantageraient Mercedes. Hamilton pense qu’il s’agit d’un domaine clé où ils perdent du temps face à Red Bull.

“C’est principalement à la sortie de deux qu’ils sont beaucoup plus rapides et en particulier à travers trois ils sont beaucoup plus rapides”, a-t-il déclaré, évaluant la perte de temps à “près de deux dixièmes” de seconde sur son dernier tour lancé.

« Il est difficile de dire exactement de quoi il s’agit, mais il y a une caractéristique de notre voiture qui n’aime pas ce virage. Mais c’est quand même incroyablement amusant.

Hamilton a bouclé le moins de tours de tous les pilotes aux essais hier après avoir subi un problème de bloc d’alimentation dans sa Mercedes.

“Je pense aussi qu’avoir le temps dans la voiture pour simplement rogner dessus, continuer à essayer différentes lignes – évidemment, il y a eu beaucoup de temps perdu hier. J’ai perdu toute la séance, donc je n’ai pas vraiment eu cette séance d’entraînement et je n’ai pas amené la voiture là où elle devait être.

“Heureusement, Valtteri a fait un excellent travail hier au niveau des réglages, et cela nous a donc donné des indications. Mais je pense que nous nous sommes rapprochés vers la fin, mais il reste encore du temps là-bas et j’espère que demain, nous pourrons en quelque sorte capturer cela.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :