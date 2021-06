Notre voleur préféré est de retour : aujourd’hui les nouveaux épisodes de Lupin sortent sur Netflix | Divertissement

Cinq épisodes n’ont pas suffi aux téléspectateurs et aujourd’hui la série française qui a conquis Netflix en janvier se poursuit.

Le compte à rebours est terminé et Aujourd’hui, vous pourrez savoir comment se poursuit l’une des séries que les téléspectateurs ont le plus aimé en début d’année malgré le fait de ne pas avoir tous les épisodes qu’il devrait. Lupin a été un succès avec seulement 5 épisodes, une demi-saison, et ce sera sûrement à nouveau avec ceux qui arrivent aujourd’hui sur Netflix.

Parler de Lupin, c’est parler de voleur incarné par Omar Sy : l’insaisissable Assane Diop qu’il aime les romans classiques de Lupin. Ce personnage dévore la série avec son caractère et sa personnalité et, comme dans les meilleures histoires, met le spectateur de son côté dès le premier instant malgré ses actions.

Lupin allait être une saison de 10 épisodes en principe, mais la pandémie de coronavirus a provoqué l’arrêt du tournage et Netflix a décidé de ne publier que la moitié de ce qui était prévu dans le monde. Un pari curieux, mais réussi.

Lupin s’est transformé pendant quelques semaines en le grand événement Netflix et maintenant ils espèrent se rapprocher du succès obtenu à l’époque, quelque chose qu’ils pourraient réaliser en une plateforme qui souffre depuis quelques mois d’un manque de grands titres alors qu’il semble que la concurrence attire plus l’attention.

Dans Hobby Consolas, ils ont pu profiter les nouveaux épisodes de Lupin qui commencent dans la même seconde qu’ils étaient en attente, et ils les ont trouvés plus que satisfaisants selon leurs critiques, au point de souhaiter plus d’aventures de ce voleur à l’avenir, chose dont on ne sait toujours pas si cela arrivera.

Si vous êtes fan de Lupin, vous le savez : vous pourrez dès aujourd’hui profiter des 5 épisodes qui manquaient à la première saison. Une bonne façon de commencer le week-end, vérité?

Qualification: Lupin

Année de sortie: 2021

Durée: 45 minutes

Plate-forme: Netflix