Nottingham Forest ajoute la star de l’académie d’Arsenal à la liste des objectifs de janvier

Folarin Balogun semble prêt pour un prêt des Émirats, avec Steve Cooper le dernier manager du championnat à s’y intéresser.

Le joueur de 20 ans a rejoint l’académie des jeunes d’Arsenal en 2017 et est depuis avec le club. Il a fortement figuré dans l’équipe des moins de 23 ans et a enregistré un record de 35 buts en Premier League 2. Maintenant, les 72 ont rapporté que Nottingham Forest prenait note de la disponibilité de l’attaquant.

Avec Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah devant lui dans l’ordre hiérarchique, il semble que l’Américano-Anglais pourrait être autorisé à partir avec un accord à court terme.

Balogun lui-même a également déclaré son désir d’avoir plus d’action en équipe première.

S’adressant au Daily Mirror, Balogun a déclaré: « Je sens que je suis prêt pour un nouveau défi.

« J’ai l’impression d’avoir joué au football junior pendant un certain temps. J’ai marqué des buts à ce niveau et je me suis considérablement amélioré à ce niveau par rapport à maintenant. En même temps, je ne suis pas sûr de ce que pourrait être ce défi.

« Ce pourrait être un prêt, ou si j’ai besoin de moi à Arsenal, je suis ici et l’entraîneur le sait.

«Je sens que je suis définitivement ouvert à un nouveau défi, où qu’il soit, je serai prêt.

«En tant qu’attaquant et en tant que jeune joueur, vous avez besoin de minutes. C’est le meilleur moyen d’apprendre et d’obtenir de la cohérence.

« Quel que soit le plan, je vais le donner à 100% et je pense que cela fonctionnera. »

Nottingham Forest n’est pas le seul club intéressé par le jeune – Middlesbrough, Swansea et Millwall ont également été liés à un déménagement.

L’équipe de Cooper occupe la huitième place du championnat et a également le sixième meilleur retour de buts avec 30 buts en 22 matchs.

Mais Forest semble désespéré d’ajouter un autre attaquant pour renforcer ses rangs. Ayant également été lié à Keinan Davis d’Aston Villa, un nouvel attaquant est clairement une priorité en janvier.

Un autre attaquant sur le radar de Nottingham Forest était Adam Idah de Norwich.

Le joueur de 20 ans a onze sélections pour la République d’Irlande et a joué 22 fois en Premier League.

Cependant, Dean Smith semble prêt à mettre Idah en évidence après qu’il soit tombé en disgrâce sous Daniel Farke.

Il était un remplaçant inutilisé contre Manchester United, mais il a joué près de 70 minutes contre Tottenham Hotspur, donc un départ semble peu probable.

Comme cité par PinkUN, Dean Smith a déjà parlé de ses espoirs qu’Idah réalise son potentiel à Norwich : « Notre travail, moi-même et le staff technique, pour nous assurer que ces joueurs, qui ont du potentiel, s’assurent qu’ils commencent à le réaliser.

« Les goûts d’Adam, Josh et certains des jeunes garçons que nous avons signés devront commencer à venir à la fête. J’ai déjà dit que nous ne pouvions pas trop dépendre de Teemu. Il peut marquer à ce niveau, mais nous avons besoin des autres pour participer.

