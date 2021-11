Nottingham Forest cherche à décrocher l’étoile montante de Tottenham en janvier

Nottingham Forest souhaite signer le jeune de Tottenham Jamie Bowden dans la fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport.

Le milieu de terrain est actuellement sous contrat de prêt d’une saison à Oldham. Avec 11 fois pour les Latics cette campagne, il a marqué une fois. C’était un objectif à retenir pour Bowden, en envoyant un dans le coin supérieur contre Exeter. Le diplômé de l’académie des Spurs est bien considéré au club du nord de Londres, ce qui signifie qu’un déménagement pourrait être délicat pour forêt.

Selon Football Insider, l’équipe de Steve Cooper espère conclure un accord pour amener le joueur de 20 ans au City Ground.

Le milieu de terrain central possède une fantastique gamme de passes et un sens aigu du but.

Parlant de son style de jeu à The Oldham Times, Bowden a déclaré: «Je suis un joueur qui aime monter et passer le ballon, regarder les attaquants avec impatience et entrer dans la surface.

«Je pense que les attaquants aimeront jouer avec moi parce que j’aime leur remettre le ballon le plus rapidement possible, dicter le jeu et essayer de marquer des buts également.

« La partie que j’attends le plus avec impatience est à la 80e minute, lorsque vous avez besoin de quelqu’un pour faire quelque chose que je pense pouvoir être cette personne. »

Le contrat de Bowden expire à la fin de la saison 2021/22. Les Reds pourraient envisager un accord à prix réduit pour l’Anglais.

Jordan Gabriel heureux d’avoir quitté Forest

L’ancien défenseur Jordan Gabriel a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir quitté Nottingham Forest.

L’arrière droit a signé pour Blackpool le jour de la date limite de transfert en été et a été une figure clé du côté de Neil Critchley. Amorçant leurs cinq derniers matchs de championnat, les Tangerines ne sont qu’à un point des places pour les barrages.

Assis à la 10e place, l’équipe de Gabriel a remporté sept de ses 12 dernières Championnat Jeux. Le joueur de 23 ans a été prêté au club balnéaire la saison dernière avant de retourner au City Ground.

S’adressant à The Gazette, il a déclaré: « J’adore ça ici.

« C’était une décision importante de faire le pas, mais ce n’était qu’une de ces choses.

«Je dois juste creuser et créer un avenir pour moi et pour l’équipe également. C’est énorme.

Les fans sont l’une des principales raisons pour lesquelles Gabriel apprécie autant son temps à Bloomfield Road.

« Cela aide d’avoir ce lien avec les fans, car cela me donne cette confiance et cette conviction pour m’exprimer sur le terrain », a ajouté Gabriel.

« Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, ce sont les meilleurs fans de la ligue ; 100 pourcent. Peu importe où nous allons, ils surpassent toujours les autres fans.

« C’est énorme pour nous.

