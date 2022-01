Nottingham Forest s’attend à recruter un défenseur expérimenté avant ses rivaux

Nottingham Forest est devenu « de plus en plus confiant » dans l’obtention de la signature du capitaine de l’AFC Bournemouth, Steve Cook.

Cook, 30 ans, a fait plus de 350 apparitions tout au long de sa carrière avec The Cherrys. Cependant, le défenseur central expérimenté est tombé en disgrâce au club, Gary Cahill et Lloyd Kelly étant les partants préférés. Maintenant, Forest, qui pousse les promotions, devrait obtenir sa signature en janvier.

Le Nottingham Post a rapporté que Forest souhaitait conclure l’accord le plus rapidement possible.

QPR, qui fait également pression pour une place en barrages, a également examiné la disponibilité de Cook.

Mais le défenseur accompli devrait choisir Forest plutôt que d’autres Championnat clubs.

Ayant rejoint Bournemouth en 2012 en provenance de Brighton, Cook a connu cinq saisons dans l’élite.

Pourtant, avec seulement trois apparitions dans cette campagne, il est évident que son histoire avec Les cerises touche à sa fin.

Avec de grandes qualités de leadership, Cook sera une figure influente de Forest pour des jeunes tels que Joe Worrall et Scott McKenna.

Et avec le mercato qui bat maintenant son plein, il sera intéressant de voir si, et à quelle vitesse, Forest pourra acquérir ses services.

Keinan Davis rejoint Forest en prêt

L’attaquant d’Aston Villa Keinan Davis a rejoint Forest en prêt.

Le joueur de 23 ans n’a fait qu’une seule apparition en Premier League jusqu’à présent cette campagne.

Désormais, Steven Gerrard a accepté de prêter l’Anglais jusqu’à la fin de la saison.

Davis portera le maillot numéro neuf pendant son séjour à Trentside.

