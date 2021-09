N’oubliez jamais : 20 Américains partagent des souvenirs extraordinaires du 11 septembre

Producteur MSNBC en Unité Documentaire

“Notre équipe MSBNC s’est réunie dans une installation de montage de fortune. On nous a dit que nous avions loué cet espace de travail / studio et que notre équipe était chargée de créer une émission d’une heure + pour MSNBC – et ils voulaient qu’elle soit diffusée dès que possible. Avec tout ce qui se passait, nous avions besoin d’avoir des histoires personnelles à l’antenne MAINTENANT. Je me souviens que nous avions des producteurs de terrain qui achetaient des images de gens dans la rue ; je crois que nous l’avons enregistré sur nos propres caméras et l’avons renvoyé aux éditeurs. “Nous n’avions pas de smartphones ; nous avions des téléphones à clapet, des Blackberry, des appareils photo à l’ancienne, des caméras vidéo, même des appareils photo jetables… obtenir des images brutes était difficile et la qualité n’était pas bonne. Les images – nous avons décidé – allaient raconter l’histoire.

Ces images nous ont tracé la voie. Nous avons pu raconter des histoires personnelles de ceux qui ont enregistré ce qu’ils ont fait. Ces images sont devenues notre boussole historique. Nous écrivions, éditions, parlions sur des lignes fixes avec NBC, la police, les hôpitaux, les autorités municipales essayant simplement de nous assurer que chaque information était exacte – ce qui était presque impossible. Aussi vite que nous pouvions digérer toutes ces informations / séquences / histoires qui nous arrivaient – ​​tout ne cessait de changer. Nous écririons une chose et la rayerions. Nous éditions une chronologie, et elle a changé une minute plus tard.

J’ai vu des images qui ne seraient jamais, et très probablement n’ont jamais et ne seront jamais, diffusées à la télévision et au grand public. C’était les images les plus horribles de la mort, de la destruction, du désespoir de tant de gens. Je me souviens d’avoir pleuré là où je ne pouvais pas m’arrêter. Je ne pouvais pas taper. Je pouvais à peine parler. Nous n’allions pas rentrer de sitôt à la maison – nous allions être là toute la nuit, et nous allions être là pendant des jours et des jours.

Miraculeusement, nous avons créé un documentaire d’une heure le même soir avec toutes ces personnes incroyables racontant leurs histoires horribles. Je ne sais pas comment nous avons fait. Mais nous l’avons fait. Notre équipe MSNBC était parmi les meilleurs producteurs du secteur. Nous avons travaillé ensemble. Nous nous sommes consolés. Nous nous sommes appuyés l’un sur l’autre. Nous avons pleuré ensemble. C’était un travail d’équipe à son meilleur… et honnêtement, ce programme d’une heure que nous avons fait ce soir-là est un travail dont je continuerai d’être le plus fier. »