N’oubliez jamais que John Madden était aussi l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps

L’héritage de John Madden est bien établi, mais pour la plupart, l’homme est une caricature. Il est l’annonceur avec qui beaucoup ont grandi, l’amoureux des dindes à plusieurs pattes, l’icône du jeu vidéo et le crieur de « BOOM » lors des publicités pour la poudre pour les pieds des athlètes.

Perdu dans tout cela, il y a un fait incontestable : Madden était l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Peut-être à égalité avec Vince Lombardi, selon la métrique que vous appréciez. C’est normal de frémir à cette comparaison, mais c’est vrai.

Les 15 meilleurs entraîneurs de la NFL, classés par pourcentage global de victoiresPro Football Reference

Il va sans dire que des carrières d’entraîneur plus courtes dans la NFL se prêteront naturellement à de meilleurs records globaux. Se déplacer avec des listes changeantes et conserver un vainqueur pendant des décennies est quelque chose que peu d’entraîneurs peuvent atteindre, c’est pourquoi la grandeur de George Halas, Don Shula, Paul Brown et Bill Belichick a été cimentée.

Cependant, le niveau d’excellence que John Madden a maintenu avec les Raiders de 1969 à 1978 est comparable à seulement deux entraîneurs de l’ère moderne : Vince Lombardi et George Allen. Tous les trois ont entraîné au moins 10 ans tout en maintenant un pourcentage de victoires de plus de 0,700.

Le record de .759 de Madden est impressionnant isolément, mais ahurissant quand vous voyez les records globaux de ces équipes de Raiders. Sa pire saison absolue s’est soldée par une fiche de 9-7, sa dernière année en tant qu’entraîneur avant de quitter la NFL en raison d’ulcères et d’épuisement professionnel. Au cours de ses 10 saisons en tant qu’entraîneur-chef, les Raiders ont remporté l’AFC West à sept reprises, et c’était à une époque où l’AFC West était une division brutale. Vous aviez Hank Stram toujours à la tête des Chiefs, les Broncos étant une menace toujours dangereuse, et Dan Fouts émergeant pour diriger les malheureux Chargers.

La seule critique potentielle de Madden en tant qu’entraîneur est sa seule victoire au Super Bowl, mais dans le contexte de la NFL nouvellement fusionnée, il était ridiculement difficile de tout gagner. Au cours des 10 années de mandat de Madden, il a affronté certaines des plus grandes équipes de l’histoire du football en séries éliminatoires. Shula et ses dauphins géants, le rideau d’acier de Pittsburgh, les Cowboys de Tom Landry, les Purple People Eaters des Vikings – des équipes qui ont intégré la légende et l’éthique de la NFL et sont vénérées à ce jour.

Si nous voulons utiliser le succès en séries éliminatoires comme seule mesure permettant de juger un entraîneur, bien sûr, Madden peut échouer un peu, mais c’est aussi extrêmement myope. Son don incroyable en tant qu’entraîneur est venu de générer un véritable succès d’équipe. Lorsque les Raiders ont finalement surmonté la bosse et remporté le Super Bowl en 1976, ils avaient un talent incroyable, c’est sûr, mais le talent exceptionnel de l’équipe au Pro Bowl ne provenait pas de postes de compétence.

En dehors du quart-arrière Ken Stablerand, l’ailier rapproché Dave Casper, les autres Pro Bowlers des Raiders ont tous joué des postes non glamour. Il y avait Art Shell au tacle gauche, Gene Upshaw au garde gauche, le parieur Ray Guy et le secondeur extérieur Phil Villapiano. Ce n’était pas le genre de positions qui battent le monde que nous associons à la domination dans les années 1970. Pourtant, les Raiders les ont exploités avec un grand succès.

Contextualiser la carrière d’entraîneur de Madden signifie comprendre le genre de gars qu’il était dans les années 1970 et le comparer à aujourd’hui. C’était un homme qui n’avait pas 20 ans d’expérience à son actif avant de devenir entraîneur, mais un prodige à la Sean McVay qui est devenu entraîneur-chef à l’âge de 32 ans, devenant immédiatement l’un des meilleurs entraîneurs de toute la NFL. , puis est parti à l’âge de 43 ans.

Il y a une chronologie alternative où Madden décide de continuer. Il ne tombe pas malade et entraîne pendant encore 20 ans – se cimentant simplement comme le plus grand entraîneur de tous les temps, mais nous privant en conséquence de sa carrière de radiodiffuseur.

En fin de compte, la vie de Madden a suivi le chemin dont elle avait besoin, car nous nous souvenons d’un homme qui a apporté tant d’humour, de joie et de connaissances à nos écrans de télévision. Mais n’oublions pas qu’avant de faire l’imbécile sur le telestrator et de faire des blagues, il s’est avéré être l’un des plus grands esprits du football à avoir jamais entraîné dans la NFL. Cette partie est trop souvent négligée.