N’oubliez pas de vérifier ces 7 éléments de la voiture avant de voyager | Moteur

Ce sont les 7 éléments de la voiture qui doivent être contrôlés en été, selon la Direction générale de la circulation (DGT) à travers ses réseaux sociaux.

La DGT, comme d’habitude en ces temps, a utilisé le pouvoir de diffusion des réseaux sociaux pour mettre en garde contre les 7 éléments de la voiture à vérifier en étéSurtout si vous allez faire un long voyage en voiture pour des vacances bien méritées. Ainsi, le Sens général de circulation Il cherche à réduire le nombre de véhicules qui subissent des pannes chaque année en voyage, un nombre qu’il fixe à 1,7 million.

Il y a différentes sections qui devraient être revues au moins pendant l’été ou avant de partir pour un long voyage. Ce sont des pièces de base de votre voiture que vous pouvez vérifiez vous-même ou rendez-vous dans un atelier spécialisé à des professionnels qualifiés pour déterminer l’état du véhicule et vous conseiller de remplacer toute pièce défectueuse ou usée.

Pneus: vérifiez son état et celui de la roue de secours. La bande de roulement doit avoir une profondeur d’au moins 1,6 mm, avec une bande de roulement non coupée et une usure régulière. La pression doit être contrôlée à froid et en tenant compte de la charge

Niveau de liquide: liquide de refroidissement, liquide de frein et de direction, essuie-glace, huile moteur… Le niveau de l’ensemble doit être vérifié moteur arrêté, froid et voiture en VEFA.

TamboursAvec les bornes étanches et sans rouille et le liquide remplissant chaque cellule et aucune fuite, notre batterie sera prête pour le voyage.

Freins: vérifiez les plaquettes, après 25 000 kilomètres (chiffre approximatif) elles doivent être remplacées, et vérifiez les disques de frein.

Suspension: a une durée de vie utile de 75 000 kilomètres. Passé ce délai, le véhicule devient plus instable dans les virages.

Lumières: ajustez la hauteur, vérifiez qu’ils ne sont pas fondus et nettoyez-les pour qu’ils dépassent bien.

Air conditionné: Pour profiter d’une conduite confortable, la température du véhicule ne doit pas dépasser 23 degrés. Vérifiez le climatiseur, la charge de gaz et le filtre pour éviter la fatigue et un temps de réaction accru.

