N’oubliez pas Star Wars: Knights Of The Old Republic, il est également disponible sur Nintendo Switch

Bien sûr, cette semaine pourrait marquer la sortie de la trilogie Grand Theft Auto, Shin Megami Tensei V, le Zelda Game & Watch et même The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur d’autres plateformes, mais n’oubliez pas le retour du légendaire BioWare RPG classique, Star Wars: Knights of the Old Republic.

Il est sorti aujourd’hui sur Nintendo Switch et a été présenté par Aspyr – la même équipe qui a porté Star Wars : Commando de la République, Star Wars Episode I: Racer et les jeux Star Wars Jedi Knight.

Le temps est arrivé. Vous battrez-vous pour la paix du côté lumineux ou suivrez-vous le chemin du pouvoir vers le côté obscur ? Le choix vous appartient dans STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ pour Nintendo Switch. Disponible maintenant !https://t.co/0zTgdSwgmk pic.twitter.com/gTRSbFjNRZ – Aspyr (@AspyrMedia) 11 novembre 2021

Il vous coûtera 14,99 $ ou votre équivalent régional et a une taille de fichier d’environ 12,0 Go, selon sa page de jeu Switch eShop. Nous nous demandons si vous l’ajouterez à votre menu d’accueil Switch ? Votez dans notre sondage et laissez un commentaire ci-dessous.

Gardez également un œil sur notre examen de KOTOR sur Switch, qui devrait être mis en ligne plus tard dans la journée.

Image : via Nintendo