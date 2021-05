“ N’oublions pas ce que c’est ”, dit Jamie Carragher alors que la manifestation choquante d’Old Trafford reporte le choc entre Manchester United et Liverpool

Le message sur les raisons pour lesquelles les fans de Manchester United protestaient contre la propriété du club ne devrait pas être perdu à cause de “ quelques idiots ”, a déclaré Jamie Carragher.

L’affrontement de Man United en Premier League à domicile contre Liverpool dimanche a été reporté à la suite de scènes de choc qui ont vu les fans faire irruption à Old Trafford, où le match devait être joué.

Les fans de Man United ont commencé leurs manifestations devant Old Trafford

Certains fans ont réussi à pénétrer dans le stade alors qu’ils protestaient contre les hauts gradés du club.

Les manifestations ont commencé en dehors du sol, mais elles se sont répandues alors que des centaines de fans ont ensuite fait leur chemin avant de monter sur le terrain.

Les choses ont ensuite pris une tournure encore pire lorsque les fans se sont affrontés avec la police, tandis qu’une fusée éclairante a été filmée presque à l’endroit où le studio Sky Sports est basé.

Les manifestants qui ont pénétré dans le sol et se sont affrontés avec la police ont été largement condamnés par Perry Groves de talkSPORT, affirmant que les fans de Man United ont maintenant “ perdu le moral élevé ” de la famille Glazer.

Mais Carragher espère que les scènes peu recommandables à Manchester ne feront pas complètement oublier les raisons pour lesquelles une manifestation était prévue en premier lieu.

Certaines parties d’Old Trafford ont été endommagées

La police a également dû faire face à de violentes manifestations hors du sol

Les choses sont devenues moche très vite

Il a déclaré sur Sky Sports: «Depuis mon enfance, je reviens 40 ans en arrière et je regarde le football, en pensant à la façon dont les supporters de football étaient traités, je parle de ma propre ville et du club que j’aime et de la façon dont les catastrophes du Heysel et de Hillsborough ont été représentés.

«Ne peignons pas ça comme quelques idiots parce que quelqu’un a jeté une canette ou quelqu’un a lancé une fusée éclairante. Je défends presque les fans de Manchester United…

«Je sais qu’ils ne devraient pas être sur le terrain, mais n’oublions pas ce que c’est. C’est contre la propriété de ce club de football.

«Je reviens sur la façon dont les fans de football ont été traités sur le dos de quelques idiots. Faisons cela correctement. Beaucoup de fans de Man United sont ici parce qu’ils sont furieux de la façon dont leur club de football est géré.

La police du Grand Manchester a condamné l’action des fans

«Devraient-ils prendre d’assaut le terrain? Quelqu’un devrait-il lancer une fusée éclairante? Non, mais nous parlons de milliers de personnes ici aujourd’hui.

«Il n’y a pas que les fans de Manchester United. Nous avons vu les fans d’Arsenal manifester, les fans de Chelsea essayer d’arrêter un match, je suis sûr que les fans de Liverpool feraient quelque chose de similaire.