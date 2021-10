N’oublions pas la vue d’ensemble derrière le procès Ripple

Au milieu de l’euphorie dans le secteur de la crypto-monnaie alors que les principaux actifs numériques dépassent ou sont sur le point de battre des records de tous les temps, il existe une troisième roue notable qui n’est pas exactement d’humeur festive. Autrefois l’un des altcoins les plus puissants, Ondulation (CCC :XRP-USD), l’actif centralisé basé sur la blockchain qui ne l’est pas supposément reste enfermé dans une bataille juridique serrée avec la Securities and Exchange Commission.

Certes, la question est déroutante pour les observateurs occasionnels. Même ceux qui connaissent assez bien les cryptos trouvent la question déroutante et franchement obscure. D’une part, les agences de réglementation et les courtiers influents ne semblent pas avoir de problème à proprement parler concernant les pièces et les jetons cryptographiques légitimement décentralisés. En effet, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que le gouvernement américain n’interdirait pas les cryptos.

Théoriquement, cela devrait être une excellente nouvelle pour Ripple. Mais le problème se résume à la SEC concernant l’actif numérique – essentiellement conçu comme une alternative aux virements électroniques coûteux – en tant que sécurité. Bien sûr, l’affirmation est la suivante : pourquoi l’organisme de réglementation ferait-il cela lorsque plusieurs représentants du gouvernement ont émis l’opinion ou laissé entendre que les cryptos populaires sont des monnaies virtuelles et non des valeurs mobilières ?

Il est possible que le gouvernement soit stupide – une critique courante dans notre politique moderne. Cependant, il est également possible que la SEC ait raison. Nous devons tous nous rappeler que le gouvernement fédéral ne peut pas se contenter de lancer des poursuites frivoles contre des entités présumées frauduleuses. D’une part, les réputations sont en jeu. Si les gens qui font pression pour le procès finissent par rendre l’Oncle Sam ridicule, ils ne travailleront peut-être plus jamais à Washington.

Mais un problème plus critique est que le procès Ripple peut donner le ton à une future réglementation (ou non-réglementation) des cryptos. C’est pourquoi nous ne devrions pas rejeter d’emblée les arguments de la SEC.

Ripple pourrait encore avoir de gros problèmes

Initialement, lorsque la SEC a décidé de poursuivre Ripple Labs, l’initiateur de la pièce XRP, le sentiment entourant l’actif en question était évidemment austère. Son prix a rapidement chuté, d’autant plus que les bourses ont couvert leurs bases, refusant de négocier ses transactions.

Comme l’a souligné Bloomberg Law, la SEC a déposé une plainte contre le populaire portefeuille crypto et service de trading Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). L’agence de réglementation a allégué que Coinbase savait que XRP était une sécurité mais qu’elle vendait toujours « illégalement » des pièces Ripple de toute façon. Donc, l’affaire n’implique pas seulement Ripple; il coupe un large spectre. Encore une fois, cela démontre que la SEC peut avoir des arguments valables.

Mais le problème auquel Ripple est spécifiquement confronté est la nature de sa blockchain. Alors que d’autres cryptos sont clairement décentralisés, sans autorité centrale régissant leur approvisionnement, XRP ne l’est apparemment pas.

Bien sûr, les partisans de la pièce Ripple soutiendront que l’actif est décentralisé, Ripple Labs s’affirmant vigoureusement en tant que tel. Mais il est intéressant de noter que ce n’est que maintenant que les voix soutenant la thèse de la décentralisation ont fait valoir leur cause de manière agressive. Avant le procès, la plupart des gens voyaient apparemment le XRP comme un actif centralisé.

Par exemple, un article d’Investopedia de 2017 a rapporté que Ripple « n’a aucune exploitation minière ni aucun mineur. Au lieu de cela, les transactions sont alimentées par une blockchain « centralisée » pour la rendre plus fiable et plus rapide. » La même année, une agence de presse crypto populaire a mentionné les particularités de XRP, notamment une fonctionnalité de gel global qui peut arrêter l’ensemble du réseau.

Je ne sais pas pour vous, mais ce genre de pouvoir semble terriblement centralisé.

Il y a plus. Un article de janvier 2018 a posé la question de savoir si Ripple est un loup déguisé en mouton. Il a cité entre autres que « Ripple émet son jeton de manière centralisée, contrairement à d’autres pièces qui sont extraites et incitées par des personnes qui consacrent de la puissance de calcul à les accumuler ».

L’ironie des ironies

Alors que les gens de Ripple Labs ont riposté aux accusations de nature centralisée de sa pièce, certains de ses contre-arguments reposent sur des dérivés du whataboutism ennuyeux, un stratagème courant des trolls sur Internet. Par exemple, le cryptographe en chef de Ripple, David Schwartz, a mentionné l’attaque à 51% comme un moyen d’affirmer que les protocoles décentralisés peuvent être vaincus et devenir centralisés.

Premièrement, 51% des attaques sont possibles dans les cryptos majeurs mais largement théoriques. Deuxièmement, le fait que les réseaux blockchain puissent être centralisés ne permet pas de savoir si Ripple a lui-même conçu son protocole XRP en tant que plate-forme centralisée ou non. Encore une fois, c’est un whataboutism et un idiot parce qu’il attire l’attention sur la nature distincte de XRP.

De plus, les chercheurs en cryptographie ont expliqué pourquoi les affirmations de Ripple concernant sa décentralisation sont trompeuses. Et c’est l’ironie de toute cette situation. Les vrais défenseurs de la crypto ont largement critiqué Ripple en raison de sa nature centralisée. Mais lorsque la SEC a affirmé que le XRP est une sécurité en raison de la centralisation sous-jacente, tout à coup, beaucoup prétendent maintenant que le XRP était décentralisé depuis le début !

Eh bien, une recherche sur le Web de plages de dates spécifiques expose cette hypocrisie plus large. Et à cause de cela, Ripple n’est pas sorti du bois. En tant que détenteur de XRP, je souhaite bonne chance à l’entreprise dans sa lutte contre la SEC. Mais ne célébrons pas trop tôt car l’agence possède toujours un argument fondamental très puissant, un argument que des légions de fans de crypto ont utilisé pour discréditer Ripple avant le procès.

