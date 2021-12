Nourrir un portefeuille concentré peut-être la clé pour créer de l’alpha

Pour reprendre les mots de Warren Buffet, « la diversification est une protection contre l’ignorance ». (Image : REUTERS)

Par Ricky Kirpalani

Chaque investisseur a sa propre stratégie d’investissement. Ces stratégies d’investissement peuvent aller d’un portefeuille très diversifié à un portefeuille plus concentré, où un pourcentage plus élevé d’investissements est dirigé vers moins d’entreprises ou de secteurs industriels. Bien qu’il n’y ait pas d’approche universelle, les facteurs clés à considérer sont les objectifs financiers et le niveau de risque que l’on est prêt à prendre. Bien que certains investisseurs soient particulièrement opposés au risque et préfèrent détenir une large participation dans 40 à 50 sociétés, je pense que la concentration stratégique dans environ 12 à 18 sociétés avec des pondérations variables est l’une des clés pour créer un alpha à long terme. . À ce stade, je tiens à souligner fortement que je me réserve le droit de me tromper et qu’une concentration accrue peut conduire à des risques concentrés ainsi qu’à des pertes. Il s’agit d’un cas de Caveat Lector (que le lecteur se méfie).

Un portefeuille concentré concerne l’investissement basé sur la connaissance

Pour reprendre les mots de Warren Buffet, « la diversification est une protection contre l’ignorance ». Même aujourd’hui, seulement 4 actions représentent environ 70% de son portefeuille Berkshire Hathaway. Choisir un portefeuille concentré est la marque d’un investisseur expérimenté qui a le courage de sa conviction. Cette conviction se construit à travers une connaissance approfondie des sociétés sélectionnées et de leurs valeurs intrinsèques sous-jacentes, et est un atout nécessaire, surtout lorsque le marché vous est défavorable comme c’est souvent le cas.

Les arguments en faveur d’un portefeuille concentré

Pour l’investisseur chevronné et expérimenté, un portefeuille concentré peut donner un coup de pouce supplémentaire dans sa recherche d’alpha. Après tout, si vous avez 30 à 40 actions dans votre portefeuille, en quoi êtes-vous vraiment différent de l’indice ?

Si un fonds dispose de 30 investissements également positionnés, chacun représente une participation de 3,3%. Même si cet investissement triple, son impact est atténué par sa taille, ajoutant seulement 6,67% à la valeur. Si nous comparons cela à une position initiale de 15%, nous voyons qu’une augmentation similaire ajoute 30%.

De plus, le fait d’avoir moins de postes laisse à l’investisseur le temps d’étudier l’entreprise ainsi que de réagir aux nouvelles informations. En surveillant trop de secteurs, d’entreprises et d’actualités pertinentes, les investisseurs peuvent souvent se disperser.

Concentration dans un mélangeur en série à long terme – le Saint Graal de l’investissement

Avant de créer First Water Capital, je gérais principalement un pool de capitaux personnels et j’ai longtemps été un partisan et un bénéficiaire d’une approche d’investissement concentrée.

Un exemple d’investissement qui me vient à l’esprit est Polyplex, qui à un moment donné représentait plus d’un quart du portefeuille et a joué un rôle important dans la croissance des actifs sous gestion.

Certains d’entre vous se demandent peut-être ce qu’est Polyplex et pourquoi quelqu’un achèterait une position aussi concentrée. Polyplex est une entreprise d’emballage flexible et, par conséquent, un jeu par procuration sur le secteur très apprécié des FMCG. Les emballages flexibles sont largement utilisés, par exemple, pour emballer vos chips et confiseries, ainsi que dans de nombreuses applications au-delà des aliments. Essentiellement, cette action s’est avérée être l’un des Saint Graal de l’investissement – un compoundeur en série à long terme qui était, à la fois, un jeu de valeur et de croissance.

Polyplex, au début des années 2000, est passé d’un petit acteur indien à un top 10 mondial dans son domaine. Même dans son état actuel, l’espace augmente d’environ 4 à 6 % dans le monde et d’environ 10 à 12 % en Inde. La société est généralement sans dette, une multinationale indienne avec des usines à travers le monde, au lieu d’être simplement axée sur l’exportation. Il compte plusieurs clients Blue-Chip et, en plus de tout cela, était disponible, jusqu’à récemment, à un prix inférieur à sa valeur comptable. Il s’agissait pour moi d’une thèse d’investissement concentrée et convaincante.

Ces traits, ainsi que d’autres glanages, m’ont amené à construire ma position avec une telle conviction qu’elle est devenue environ 25% du livre. Et heureusement, cela a payé.

Cours de l’action Polyplex au 2sd novembre 2021

(Ricky Kirpalani est le sponsor principal et conseiller en investissement chez First Water Capital. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

