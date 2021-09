Nourrir un requin nage après un garçon dans un concours de surf ; maman : ‘Mon cœur s’est arrêté’

Un concours de surf pour jeunes à Satellite Beach en Floride a été interrompu lorsque des requins ont été aperçus en train de se nourrir d’une balle d’appât près de la compétition, un requin semblant s’intéresser à l’un des surfeurs, comme le montre une vidéo prise par un spectateur.

Dès que les organisateurs du Gnarly Charley Surf Contest ont réalisé ce qui se passait, eux et les spectateurs ont commencé à crier pour que les surfeurs viennent à terre.

Tanner Brasol, 11 ans, semblait être le plus éloigné de l’alignement et il a immédiatement retiré ses membres de l’eau et prudemment ramé, essayant de ne pas faire de grosses perturbations sur l’eau. La vidéo, bien que « dramatisée » par son créateur à l’aide de musique, a capturé l’instant :

“Mon cœur s’est arrêté”, a déclaré à News6 Kelly Brasol, la mère de Tanner.

«Il a obtenu le rôle où tout était finalement un peu un soulagement. C’est là que la vidéo que vous voyez montre l’endroit où Tanner venait de sortir du pod d’appâts. Ce qui était toujours terrifiant, cependant, c’est que vous pouviez toujours voir dans la vidéo l’un des requins s’intéressait beaucoup à lui et continuait à le suivre.

Dans la vidéo, le requin peut être vu dans la vague que Tanner a finalement attrapée pour l’aider à se propulser vers le rivage. “Il était juste là dans cette vague avec lui”, peut-on entendre dire un homme. Un homme a aidé Tanner à faire le reste du chemin.

« Une pointe noire ou un requin bouledogue est entré dans la programmation », a déclaré l’organisateur de l’événement, Charley Hajek, au Miami Herald. « Les enfants ont tous fait un excellent travail pour se rendre à la plage. Tellement fier d’eux. Je leur dis de toujours respecter l’océan.

Hajek a déclaré à News6 que Tanner était “très calme” et “a agi comme un professionnel”.

“J’avais très peur”, a déclaré Tanner à News6. «J’étais juste comme, ce n’est pas bon. Ce requin, il n’est pas content que j’aie été dans son appât. Il pensait que j’étais un concurrent pour cet appât.

Après un retard de 45 minutes, le baitball s’est dispersé et aucun requin n’a été repéré, le concours a donc repris. Tanner a d’abord pensé à se retirer, mais a décidé d’essayer encore une fois.

“Si vous restez calme avec les requins, ils n’attaqueront pas”, a déclaré Tanner à News6. « Gardez vos pieds et vos mains hors de l’eau. je ne voulais pas être assommé [of the competition] et je savais que je n’allais pas me faire mordre. Ce n’est pas si courant de se faire mordre. Les requins, ils ne vous en veulent pas ; ils ont plus peur des humains.

Intrépide, Tanner a remporté sa division.