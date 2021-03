Nourriture Fiat? L’indice Bitcoin Big Mac plante en dessous de 10000 satoshis pour la première fois

L’or peut acheter de moins en moins de Bitcoin (BTC) cette année, mais une autre mesure de la force de la crypto-monnaie vient de franchir une étape historique.

Données du service d’analyse en chaîne Ecoinometrics montre que le 17 mars, le soi-disant Big Sats Index a vu pour la première fois un McDonald’s Big Mac des États-Unis coûter moins de 10 000 satoshis.

Bitcoin vs Fiat: difficile à digérer

L’indice Big Sats mesure le coût d’un Big Mac sur la base du célèbre Big Mac Index de The Economist. Né en 1986, ce dernier est à l’origine un outil de mesure de la force des différentes monnaies fiduciaires.

L’équivalent Bitcoin est en quelque sorte un commentaire ironique sur le fiat et la nourriture.

Comme le soutient Saifedean Ammous dans « The Bitcoin Standard », le marché des changes de mille milliards de dollars et la montée du burger controversé sur le plan nutritionnel sont le résultat de l’abandon de l’étalon-or et de l’adoption de l’argent sans limite d’offre, et du désir qui en résulte pour une satisfaction immédiate au détriment de la prospérité à long terme.

Néanmoins, les chiffres parlent d’eux-mêmes. À environ 60000 $, un Bitcoin entier achète 10402 Big Mac, dit Ecoinometrics, tandis qu’un seul hamburger ramène un Bitcoiner à seulement 9614 satoshis.

En comparaison, le crash multi-actifs de mars 2020 a brièvement porté le coût d’un Big Mac à plus de 100000 satoshis. La dernière fois que le prix était de 1 million de satoshis, c’était à la mi-2016.

Comme Cointelegraph l’a également rapporté, novembre 2020 a été une période où 1 BTC a acheté un peu plus de 3000 hamburgers.

Tableau d’index Big Sats. Source: Ecoinométrie / Twitter

Course vers le bas

Big Sats n’est qu’un exemple qui capture l’argument principal des partisans du Bitcoin selon lequel la monnaie fiduciaire tend finalement à zéro par rapport au Bitcoin – parce que la monnaie fiduciaire n’a pas de limite à son approvisionnement.

L’année dernière, grâce à l’épidémie de coronavirus, a fait naître cette thèse, alors que les gouvernements élargissent la masse monétaire de leurs monnaies nationales plus rapidement qu’à tout moment en dehors de l’hyperinflation.

Tableau des bougies MSTR / BTC sur 1 jour. Source: Preston Pysh / Twitter

Un contrepoint rafraîchissant à la tendance qui s’est révélée cette semaine est l’action MicroStrategy (MSTR), qui a gagné rapidement au second semestre de l’année dernière après que le PDG Michael Saylor a commencé à convertir le bilan de l’entreprise en Bitcoin.

Diffusé sur les médias sociaux par Preston Pysh, hôte du podcast de l’investisseur, il montre un pic pour MSTR le mois dernier avant que la hausse continue de Bitcoin ne coïncide avec une vente plus large parmi les actions technologiques, y compris celles exposées au Bitcoin.