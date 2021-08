Nourriture pour l’âme : des pizzas délicieuses aux hamburgers savoureux, une sélection d’endroits où commander pour un peu d’indulgence

Les gars de Love Triangle Pizza ont un USP qui est vraiment unique : les pizzas sont cuites dans leurs camionnettes de livraison (ils en ont deux pour le moment) pendant qu’il se rend chez vous.

Cette quinzaine a été remplie de bonne bouffe, alors je vais m’y plonger directement. Je ne mentionne peut-être pas tout ce que j’ai essayé ou tout ce que ces gars font, mais l’idée est de vous attirer l’attention sur certaines marques qui, je pense, font un sacré bon travail là-bas.

Les gars de Love Triangle Pizza ont un USP qui est vraiment unique : les pizzas sont cuites dans leurs camionnettes de livraison (ils en ont deux pour le moment) pendant qu’il se rend chez vous. Résultat : aucune tarte n’est jamais sortie du four plus de cinq minutes ! C’est aussi frais que la pizza peut l’être. Si vous êtes à Gurugram (dans les bons secteurs, c’est-à-dire dans leur rayon de livraison), essayez-le. Commandez certainement les antipasti – c’est d’une brillance inégalée – et aussi la pizza aux fruits, quelque chose que je n’aurais jamais pensé approuver et pourtant dévoré!

La marque bio Azafran propose une gamme de produits – du soin de la peau à l’alimentaire – et j’ai essayé leur gamme d’huiles et de ghee A2. Ils avaient une odeur intense, étaient forts en saveur et fonctionnaient bien, à la fois comme médiums de cuisson ou dans les produits finis, en particulier le ghee A2. Emballage haut de gamme à un prix raisonnable.

Burgerama, le gros burger, est de retour. Ils ont réintroduit leur délicieux sandwich au porc effiloché glacé au miel du paradis. Les autres produits de base continuent d’être toujours bons et une motivation solide pour continuer à faire de l’exercice le peu que l’on fait.

Pendant que je mangeais des hamburgers, Gobsmacker a eu un an et ils m’ont envoyé un cadeau d’anniversaire sous la forme de leur sandwich au filet brioché enrobé de pain, alias le Corleone. Il y a très peu de choses que les gens de Gurugram ont plus près d’eux qui me rendent jaloux, et c’est certainement l’une d’entre elles.

Obati propose des plats de restauration rapide occidentaux contemporains bien préparés, ce qui signifie qu’il dégouline de richesse savoureuse, et sans vergogne. Le hamburger au steak au fromage Philly était une sorte d’amour à la première bouchée et le hamburger Shroom m’a fait sentir qu’il peut y avoir de la joie, après tout, pour un végétarien.

Monique Patisserie est, de loin, la meilleure pâtisserie française de ces derniers temps. En fait, la distance la plus courte vers Paris, pour le moment, est de passer commande chez eux. Il y a beaucoup de bonnes boulangeries, mais ce type, Maxime Montay, il a vraiment un don !

Le chef Anuj Wadhawan a été à l’origine de certains restaurants vraiment emblématiques de la capitale et le nouveau, Ah So Yum, sera tout aussi pertinent dans le domaine des plats à emporter. Il reste proche des saveurs d’origine même s’il parvient à plaire à une majorité de palais à la recherche de quelque chose d’amusant et d’expérimental. Leur sélection de dim sum est délicieuse, tout comme les plats principaux, et il existe une assez bonne gamme de sushis, y compris des options végétariennes qui ne vous font pas vous sentir exclus.

Après toute cette nourriture, j’avais besoin d’une aide digestive sérieuse et Krishna Ayurved est venu à la rescousse. Leur Hingvashtak churan était un as pour garder toute la nourriture en place. En fait, ils avaient une multitude de produits pour le bien-être général, et tous à un prix plutôt intéressant. Pour le moment, je peux témoigner du churan pour sa rapidité à apporter un soulagement. Les autres, comme la crème à l’aloe vera ou le Jeevan Sanjeevani Kwath Natural Immunity Booster, peuvent mettre un certain temps à réfléchir sur moi.

Une bonne nuit de repos est cruciale, afin que je puisse garder seul mon régime alimentaire quotidien pour une famille de quatre personnes. La pilule Rasayanam Sleep+ s’est avérée utile. Il contient de l’extrait naturel de racine de valériane pour m’aider à dormir comme un bébé. Je vis avec quatre chiens bruyants, donc c’était vraiment une bonne trouvaille.

L’écrivain est sommelier

