Nourriture saine et hygiénique par Indian Railways! La FSSAI décerne à la gare de Chandigarh le certificat Eat Right Station

En Inde, la gare de Chandigarh est devenue la cinquième gare des chemins de fer indiens à obtenir cette reconnaissance par la FSSAI. (image représentative)

La gare de Chandigarh des chemins de fer indiens est désormais certifiée pour garantir une alimentation sûre et hygiénique aux passagers ! La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a décerné à la gare de Chandigarh la certification 5 étoiles « Eat Right Station » pour la fourniture d’aliments nutritifs de haute qualité aux passagers. Cette réalisation témoigne de la solide gestion des installations de la gare entreprise par l’IRSDC. La FSSAI délivre le certificat « Eat Right Station » aux stations qui établissent des références en matière de fourniture d’aliments hygiéniques et sains aux passagers. À la conclusion d’un organisme d’audit tiers mandaté par la FSSAI avec des notes de 1 à 5, la gare se voit décerner un certificat.

La certification de la gare fait partie du mouvement « Eat Right India », un effort de la FSSAI pour transformer le système alimentaire indien afin de garantir une alimentation saine, sûre et durable pour tous. En Inde, la gare de Chandigarh est devenue la cinquième gare des chemins de fer indiens à obtenir cette reconnaissance par la FSSAI. Les autres gares indiennes avec cette certification incluent les gares Chhatrapati Shivaji Terminus et Mumbai Central à Mumbai, la gare Anand Vihar Terminal à Delhi et la gare Vadodara à Vadodara.

Dans le but d’améliorer l’expérience client et de faire du voyage une expérience sûre et sans tracas, la Indian Railway Stations Development Corporation s’est vu confier le mandat d’entreprendre la gestion des installations dans cinq gares à travers le pays, à savoir, Pune, Chandigarh, Stations Anand Vihar, KSR Bengaluru et Secunderabad. La société vise à redéfinir l’expérience des passagers ferroviaires et à établir une référence dans le réaménagement, le développement, l’exploitation et l’entretien des gares ferroviaires du pays.

En matière de gestion des installations, l’IRSDC a de nombreuses premières à son actif, notamment le distributeur automatique d’eau « Water from Air », la station Eat Right avec la meilleure note, le kiosque Fit India Squat, le kiosque de recharge mobile, un magasin de médicaments génériques, un casier numérique, un magasin start-up ainsi qu’un food truck. Bientôt, l’IRSDC entreprendra progressivement la gestion des installations de 90 autres gares ferroviaires à travers le pays.

