Nous adorerons voir Intel, TSMC, Samsung et d’autres géants des semi-conducteurs investir en Inde : ministre Rajeev Chandrasekhar

Des sources du ministère de l’informatique ont déclaré que des directives seraient publiées début janvier 2022 sur les modalités de demande d’incitations pour les semi-conducteurs.

Le niveau d’intérêt parmi les majors mondiales après que l’Inde a annoncé un programme de semi-conducteurs de Rs 76 000 crore est clairement «élevé» et le gouvernement aimerait voir Intel, TSMC, Samsung et d’autres majors technologiques investir dans le pays, a déclaré le ministre d’État à l’informatique Rajeev Chandrasekhar. mardi.

L’Inde souhaite accueillir toutes les majors des semi-conducteurs pour explorer des opportunités d’investissement passionnantes dans le pays, a déclaré Chandrasekhar à PTI.

« Parmi les entreprises que nous aimerions voir investir en Inde figurent Intel, TSMC, Samsung, des fonderies mondiales… et toutes les autres sociétés de technologie des semi-conducteurs, de fabrication, de conception et de test. Il est clair que les niveaux d’intérêt pour les majors mondiales après l’annonce par le Premier ministre d’une initiative de 76 000 crores de roupies sont beaucoup plus élevés et beaucoup plus sérieux aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été au cours des dernières années », a déclaré Chandrasekhar.

Pendant ce temps, des sources du ministère de l’informatique ont déclaré que des directives seraient publiées début janvier 2022 sur les modalités de demande d’incitations pour les semi-conducteurs, et que les joueurs disposeront d’environ 45 à 90 jours pour répondre.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a approuvé un méga programme visant à stimuler la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans dans le pays, dans le but de positionner l’Inde en tant que plaque tournante mondiale de la production de haute technologie et d’attirer les grands fabricants de puces. Cette décision devrait renforcer les ambitions de l’Inde d’être autonome dans la fabrication de produits électroniques, apporter des investissements massifs et générer 35 000 emplois spécialisés en plus des emplois indirects pour un lakh.

Dans le cadre du programme de Rs 76 000 crore approuvé pour le développement de semi-conducteurs et d’écosystèmes de fabrication d’écrans par l’Inde, des incitations ont été prévues pour les entreprises actives dans les usines de semi-conducteurs en silicium, les usines d’affichage, les semi-conducteurs composés, la photonique au silicium, les usines de capteurs, les emballages de semi-conducteurs et la conception de semi-conducteurs.

Avec le programme d’incitation aux semi-conducteurs en place, le gouvernement s’attend à des investissements d’environ Rs 1,7 crore lakh et 1,35 lakh d’emplois au cours des quatre prochaines années.

Plus tôt mardi, le ministre de l’informatique Ashwini Vaishnaw s’est rendu sur Twitter pour « souhaiter la bienvenue » à Intel en Inde à la suite d’un message du président d’Intel Foundry Services, Randhir Thakur, saluant les incitations à la conception et à la fabrication de semi-conducteurs annoncées par le gouvernement.

Les messages ont créé un flottement dans l’industrie alors que le secteur bourdonnait de discussions sur l’intérêt accru du fabricant de puces américain pour le marché, à un moment où l’Inde a déployé des édulcorants pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs et l’écosystème connexe.

Le ministre de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, avait tweeté mardi « Intel – bienvenue en Inde ». C’était en réponse à un tweet de Thakur d’Intel qui disait : « Félicitations à @GoI_MeitY @AshwiniVaishnaw @Rajeev_GoI pour les incitations à la conception et à la fabrication de semi-conducteurs pour l’Inde en tant que plaque tournante de l’électronique et des semi-conducteurs ».

Thakur a en outre écrit : « Ravi de voir un plan élaboré pour tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement : talent, conception, fabrication, test, emballage et logistique ».

Intel, cependant, n’a publié aucune déclaration officielle détaillant ses plans ou sa stratégie spécifiques pour l’Inde, dans le contexte des nouvelles incitations aux semi-conducteurs.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.