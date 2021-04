“Nous agirons comme si nos fans étaient là avec nous.”

MADRID, 27 avr. (EUROPA PRESS) –

Les 1er et 2 mai, le quatuor K-Pop Mamamoo offrira un spectacle virtuel pour fêter ses sept ans de carrière qui peut être suivi en streaming. Hwasa, Moonbyul, Solaire Oui Wheein promettez que l’émission, qui sera disponible sur la plateforme LIVENow, ce sera “une expérience incroyable” pour tous leurs fans dans lesquels ils passeront en revue tous leurs grands succès, sans oublier leurs chorégraphies complexes et percutantes.

Un spectacle qui, selon Solar ce sera “comme un coffret cadeau avec tous les tubes de nos sept ans en tant que Mamamoo“.” Nous allons jouer des chansons que nous n’avons pas jouées depuis longtemps et c’était très excitant de les préparer», ajoute Hwa Sa dans une interview dans laquelle il anticipe que ce sera un« spectacle plein de joie ». Les billets sont déjà en vente sur le site LIVENow (https://bit.ly/3dTC2U8).

Quant au répertoire, Whee In, assure que le thème ne manquera pas ‘Um Oh Ah Yeh’, “une chanson dans laquelle nous échangeons des regards et passons un bon moment«Nous avons également préparé une version rock de la chanson ‘GogoBebe’, qui va être impressionnante», avancent-ils.

Ces deux-là seront quelques-uns des thèmes qu’ils incluront dans un événement virtuel qui a toujours été conçu avec leurs followers à l’esprit car, dit Moon Byul, “l’enthousiasme de nos fans est ce qui nous excite le plus”. “Lorsque nous nous préparons pour un spectacle, nous avons toujours une chose en tête: «À quel point nos« Moomoos »vont-ils l’aimer?»“, se demande-t-il. Dans ce cas, le spectacle Mamamoo est inspiré par New York, une ville qui “nous transmet toujours son énergie” avec ses “lumières si spectaculaires et ses habitants si occupés”.

“Nous avons pensé que c’était un peu comme la façon dont nous apprécions la scène lorsque nous jouons“dit Hwa Sa. Rappelez-vous également, Moon Byul, le groupe a une chanson appelée” New York “, une chanson qui” capte la passion de Broadway et notre scène transmettra également cette même énergie. ” Il le fera dans une performance d’environ une heure pour laquelle, anticipe l’artiste, ils ont préparé «une scène merveilleuse inspirée de New York rien que pour nous. “” Bien qu’il s’agisse d’un événement virtuel, nous agirons comme si nos ‘Moomoos’ étaient là avec nous. Alors à quoi s’attendre est une expérience incroyable“, phrase.

“NOUS MANQUONS NOTRE ‘MOOMOOS’

Et c’est cela, reconnaissent les membres de Mamamoo, l’une des choses les plus difficiles de ces mois de pandémie et d’isolement a été de ne pas pouvoir agir en tant que réalisateur pour son public. “Il est difficile de mettre des mots sur ce que nous ressentons quand nous ne pouvons pas être devant nos “ Moomoos ”“dit Moon Byul.

“La pandémie a engendré de nombreuses situations difficiles. Surtout, je suis attristé et déçu d’avoir raté l’occasion de rencontrer les fans », insiste Solar, qui reconnaît que, compte tenu de l’événement à venir, un sentiment est mitigé»anxiété qui se transforme en illusion dès que l’on monte sur scène“.

«Ils nous manquent tellement. J’espère que le jour viendra bientôt où nous pourrons vous revoir“, Dit Whee In avec espoir, qui avoue que pendant ces mois inhabituels, il a eu une période d’introspection qui l’a aidé à grandir en tant qu’artiste”Je suis très simple, donc je suis resté à la maison et en ai profité pour être seul et m’éloigner d’une vie quotidienne très chargée. C’est ce qui a inspiré mon album solo “, révèle.

Dans le même ordre d’idées, Moon Byul assure que lorsque la pandémie a éclaté, il a conspiré pour “ne pas s’effondrer” et a ainsi trouvé la force de “valorise ma vie quotidienne et me repose“” J’ai aussi passé du temps à grandir en tant que personne, en tant qu’artiste “, reconnaît-il.

«Que voulez-vous le plus faire lorsque les choses reviennent à une sorte de normalité? De retour sur scène pour rencontrer nos ‘Moomoos’“Les artistes répondent sans hésiter avant de rappeler à leurs adeptes le rendez-vous incontournable du spectacle exclusif qui aura lieu les 1er et 2 mai:”Nous voulons offrir à nos fans quelque chose d’inoubliable. Vous ne voudrez pas le manquer!“.

Le spectacle Mamamoo en direct sera disponible sur LIVENow les 1er et 2 mai dans trois plages horaires: pour les pays d’Asie / Pacifique, le spectacle aura lieu le samedi 1er mai (Séoul 18h00, Sydney 20h00 et Manille 5 00h00), pour le Royaume-Uni et l’Europe également le 1er mai (Londres 20h00, Madrid 21h00 et Moscou 22h00) et pour le public américain, la représentation aura lieu le dimanche 2 mai ( Los Angeles 18h00, New York 21h00 et Lima 21h00).

Prix ​​locaux de les billets et autres informations sont disponibles sur le site LIVENow (https://bit.ly/3dTC2U8).