Nous aimons la dynamique familiale dans la bande-annonce finale de « Eternals » ⋆ .

Eternals arrive en novembre et est une nouvelle approche fantastique des héros qui existent depuis des siècles dans les bandes dessinées. Le problème? On leur a dit qu’ils ne devaient pas intervenir à moins que les Déviants ne soient là. Ce qui signifiait qu’ils étaient restés en marge de la bataille de New York et de l’accession au pouvoir de Thanos et de sa disparition éventuelle.

Dans la bande-annonce finale du film Chloé Zhao, nous voyons mieux la dynamique entre ces héros. J’aime l’histoire désordonnée et enchevêtrée qu’ils ont tous ensemble et les nombreuses dynamiques «familiales» intrigantes que nous allons voir explorées tout au long du film. Puisque, apparemment, certains d’entre eux ne se sont pas vus depuis des siècles.

À chaque nouvelle introduction, nous pouvons voir qui sont ces personnages et leurs interactions les uns avec les autres, y compris Phastos parlant de ses meubles IKEA qu’Ikaris décide de casser car il pense que c’est du vibranium. La bande-annonce finale nous donne juste une cuillerée d’intrigue et honnêtement, c’est tout ce dont nous avions besoin parce que nous sommes déjà tous dedans.

J’aime le fait que Richard Madden utilise son vrai accent et qu’il ait sa traînée grise. J’aime que Gemma Chan semble vouloir embrasser Kit Harington et Madden et je veux juste que Brian Tyree Henry puisse profiter de sa maison sûre et de sa table IKEA.

Avec les récentes couvertures de magazines d’Entertainment Weekly, nous avons eu un aperçu de qui sont ces personnages, mais ils restent, pour la plupart, un mystère. Cette bande-annonce nous a cependant donné un aperçu de leurs pouvoirs (et j’adore Kingo de Kumail Nanjiani avec ses pistolets à doigt).

Sersi, Ikaris et Black Knight vont-ils tous s’embrasser ? Parce que j’adorerais voir ce trouple en action ! Va-t-on comprendre pourquoi l’Ajak de Salma Hayek a décidé qu’il fallait maintenant intervenir ? J’ai tellement de questions qui nécessitent des réponses maintenant à cause de cette bande-annonce passionnante et cela va faire des deux prochains mois d’attente une éternité. Ce dont, je suppose, les Eternals en sauraient beaucoup.

Un élément dans lequel Marvel excelle souvent est de nous donner des familles dont nous devons nous soucier et des relations compliquées. Nous l’avons vu maintes et maintes fois avec nos frères et sœurs Marvel comme Gamora et Nebula, Thor et Loki, et plus récemment Natasha Romanoff et Yelena Belova. (Les parents s’en sortent souvent un peu moins bien, en particulier les pères.) Voir une dynamique de «famille» aussi énorme se dérouler à plus grande échelle avec des êtres immortels qui ont été sur terre pour protéger ces humains qu’ils semblent aimer? Ça va être génial.

Eternals devrait toujours sortir en novembre 2021 et voir Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, sera d’une beauté à couper le souffle. Qui de mieux qu’elle pour raconter une histoire aussi fantastique ?!

(image : Marvel Entertainment)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]