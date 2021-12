« Nous aimons l’activité de BNPL et créons de nombreux clients utilisant ce modèle »

Bien entendu, il existe des plaintes de clients et des litiges axés sur le recouvrement, sur lesquels nous continuerons de travailler et de clore en temps voulu.

Par Rajesh Kurup

Piramal Capital & Housing Finance (PCHFL), une filiale en propriété exclusive de Piramal Enterprises, recherche des partenariats avec 20 autres entreprises technologiques pour créer des affaires. La société de financement sans dépôt pourrait également investir dans certaines de ces sociétés, a déclaré son directeur général Jairam Sridharan. La firme parie sur la tendance émergente du Buy Now Pay Later (BNPL), a-t-il déclaré dans une interview avec Rajesh Kurup. Extraits :

Quel a été l’impact de la pandémie sur votre entreprise et quand reviendra-t-elle aux niveaux d’avant Covid ?

Tant sur le plan du risque de crédit que sur celui de l’acquisition de nouveaux clients, les entreprises ont atteint et dépassé les niveaux d’avant Covid. La pandémie a des effets persistants, environ 2% de notre clientèle optant pour les deux cycles de restructuration (normes RBI). Alors que le reste a rebondi, ces 2% doivent être surveillés de près et les nouveaux volumes d’affaires sont clairement supérieurs aux niveaux d’avant Covid.

Sur l’intégration de Dewan Housing Finance Corporation (DHFL) avec PCHFL ?

La fusion a été finalisée le 30 septembre. Au moment de l’appel d’offres, nous avions promis de ne pas procéder à des licenciements à grande échelle, et maintenant nous avons pu finaliser les rôles pour tout le monde. Nous avons intégré les deux organisations pour créer une entreprise consolidée, et nous avons également intégré nos différentes technologies client.

Nous embauchons également dans toutes les succursales de DHFL, car au moment où nous l’avons acquise, l’effectif de DHFL a chuté d’environ 65 %. L’intégration est maintenant en quelque sorte complètement terminée et nous travaillons à relancer l’origination des affaires dans toutes les succursales.

Il y a eu beaucoup de poursuites contre DHFL ?

L’un des avantages de passer par un processus IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) est que beaucoup de ces passifs sont pris en charge. Bien entendu, il existe des plaintes de clients et des litiges axés sur le recouvrement, sur lesquels nous continuerons de travailler et de clore en temps voulu.

Vous recherchiez également d’autres partenariats avec des entreprises technologiques ?

Nous avons actuellement neuf partenariats et travaillons sur 20 autres. Notre intention est de disposer d’un vaste écosystème de commerçants et d’agrégateurs électroniques, ainsi qu’une plate-forme pour générer des clients. Nous voulons être présents à travers les différents modes d’engagement qu’un client peut souhaiter avoir. Les partenariats seraient avec une entreprise fintech ou une plateforme. Jusqu’à présent, nous n’avons conclu que des partenariats, mais il y aura d’autres modes d’engagement, notamment des investissements.

Buy Now Pay Later (BNPL) est le mot à la mode actuellement dans les prêts de détail.

C’est évidemment une proposition de produit intéressante. C’est une idée simple que le client peut convertir l’achat directement en plusieurs versements, généralement sans payer d’intérêts s’il s’agit d’un achat à court terme. Pour une durée légèrement plus longue, un client devrait payer des intérêts.

À l’échelle mondiale, BNPL travaille sur les remises marchandes, mais en Inde, les remises marchandes sont relativement faibles, ce qui pose certains problèmes. Sur les neuf partenariats digitaux que nous avons déjà, certains font déjà BNPL. Nous aimons l’entreprise et sommes à l’origine de nombreux clients utilisant ce modèle.

À l’avenir, quel est le plan pour le secteur de l’immobilier?

L’immobilier était l’entreprise d’origine où nous avons commencé car il s’agit d’un secteur important et à forte intensité de capital. Dans le passé, nous nous sommes beaucoup concentrés sur le secteur. À moyen terme, nous voulons créer une entreprise composée pour deux tiers de prêts de détail et un tiers de prêts de gros, et au sein des prêts de gros, la moitié serait constituée de prêts immobiliers et l’autre moitié de prêts de gros non liés à l’immobilier.

Nous continuerons à nous concentrer sur le commerce de détail, cependant, cela ne signifie pas que nous sortons du secteur immobilier, mais cela représentera une plus petite proportion de notre portefeuille à l’avenir. Être trop concentré dans un secteur est un risque.

Sur vos projets de prêt au détail suite à l’accord avec DHFL ?

Suite à l’acquisition de DHFL, nous sommes présents dans 300 succursales. Nous voulons couvrir environ 1 000 villes au cours des trois prochaines années, avec une présence physique dans environ 500 à 600 villes. Au cours des 12 prochains mois environ, nous prévoyons d’ouvrir environ 100 autres succursales, puis peut-être 100 à 150 succursales dans les 12 à 15 mois qui suivront.

