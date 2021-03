Nous aimons tous le gros navire coincé ⋆ .

Plus de 200 navires sont actuellement bloqués en attendant de traverser le canal de Suez en Égypte, grâce à l’énorme navire de navigation Ever Given, qui s’est logé sur le côté, bloquant l’intégralité de la voie navigable et interrompant tout trafic dans les deux sens.

Il y a, bien sûr, des problèmes majeurs qui ont surgi de ce blocage. Les retards dans les expéditions dans le monde entier seront énormes, non seulement à cause de ce qui se passe dans cette voie de navigation, mais parce que, à mesure que d’autres navires réacheminent, cela provoquera des embouteillages dans d’autres ports. De plus, la pandémie a déjà créé une pénurie de caisses d’expédition dans le monde entier, de sorte que le délai d’exécution considérablement accru de ceux actuellement bloqués ne fera que ralentir encore plus l’expédition.

Comme l’écrit Peter S. Goodman dans une chronique du New York Times, «le navire bloqué est un avertissement concernant une mondialisation excessive».

Ce ne sont pas seulement les marchandises qui sont bloquées. Amanda Mull écrit dans The Atlantic: «Des centaines de milliers de travailleurs de navires sont bloqués sur divers navires depuis des mois parce que les protocoles de pandémie dans leur pays d’origine les empêchent d’être rapatriés, superposant une crise de main-d’œuvre imminente à une crise logistique en cours.»

De plus, plus ces navires sont bloqués longtemps, plus les craintes de piraterie augmentent.

Le gros navire coincé est un problème.

Et encore.

Et pourtant j’adore le gros bateau coincé. Nous faisons tous.

L’Amérique aime le gros bateau qui baise tout. – Jennifer Wright (@JenAshleyWright) 26 mars 2021

Nous adorons le bateau car son problème est si simple. En réalité, il y a beaucoup de science impliquée dans ce qui a mal tourné et pourquoi il est si difficile de corriger. Mais sous un autre angle, le problème est simplement que le bateau a pizza quand il aurait dû être frit. Le bateau a mal tourné. Bateau coincé.

J’adore le fait que le bateau soit bloqué parce que toutes les autres informations mondiales sont si difficiles à comprendre ou à expliquer. Le bateau? C’est juste coincé. Les choses ne vont pas. Le bateau ne doit pas être bloqué. C’est tout. – hp heisler (@hpheisler) 24 mars 2021

après des années de vente à découvert de bitcoin et de reddit, de swaps de défaut de crédit et d’un million d’autres choses, je ne comprends pas, c’est tellement rafraîchissant d’entendre que le commerce mondial est en péril parce qu’un gros bateau s’est coincé dans un canal – Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 25 mars 2021

renseignez-vous ✨ pic.twitter.com/s9588sX0mZ – Steel chairman sanders (@onlinelonghorn) 26 mars 2021

Il y a quelque chose de fascinant et d’étrangement relatable – même d’aspirant – à propos de ce géant géant (elle mesure presque quatre terrains de football, tant que l’Empire State Building est grand) essayant simplement de faire son travail et de le faire tellement, tellement mal. Nous ressentons pour elle et pour les (relativement) minuscules creuseurs et remorqueurs chargés de la faire sortir.

Vous n’êtes pas trop. Vous avez le droit de prendre de la place. Si le canal de Suez n’a pas de place pour vous, c’est le problème du canal de Suez. – Lindsay King-Miller (@AskAQueerChick) 26 mars 2021

pic.twitter.com/24B9xzlLHk – James Felton (@JimMFelton) 25 mars 2021

Et bien que ce ne soit qu’un navire, il n’est pas non plus étrange de se sentir fier d’elle. Elle passe chaque jour et chaque nuit à se brancher, à traverser les océans pour nous apporter nos petits paquets d’Amazon, et maintenant elle peut enfin s’arrêter. Elle peut se reposer.

Je sais que cela défie la logique, les faits et le bon sens, mais je veux en quelque sorte que le bateau reste bloqué – Erin Zero Republicans Ryan (@morninggloria) 26 mars 2021

Je suis tellement content pour le gros bateau coincé.

passer un bon moment en imaginant que je suis le grand bateau. le monde me demande d’arrêter de détruire le commerce mondial. ma réponse? toot toot 🙂 – matt (@Lubchansky) 25 mars 2021

(image: Autorité du canal de Suez / HO / . via .)

