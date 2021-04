« Nous allons aller à Dortmund pour gagner le match »

04/07/2021 à 12:09 CEST

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils ne voulaient pas attendre le résultat et qu’ils se rendraient en Allemagne avec l’intention de gagner le match retour. « Nous allons à Dortmund alors que nous avons terminé le match aujourd’hui. Nous n’irons pas défendre, c’est sûr. L’intention sera la même: aller gagner la partie. Nous allons ajuster notre pression, notre départ arrière et nos mouvements hors du ballon », a-t-il déclaré.

Une rencontre qui n’a pas été facile du tout, Eh bien, l’équipe ‘skyblue’ a remporté la victoire grâce à un but de Foden avec le temps pratiquement rempli. « Je tiens à féliciter les joueurs. C’était un vrai match de Ligue des champions. Nous étions ensemble jusqu’au bout et nous nous sommes très bien battus », a estimé l’entraîneur du Santpedor. « Ils ont eu la chance pour Haaland de faire match nul, rien de plus que ça. . Ensuite, je pense qu’en deuxième mi-temps on s’est mis au rythme, on a trouvé la meilleure version de Phil, il était génial. Malheureusement, nous n’avons pas pu marquer à l’époque, mais ces choses se produisent dans cette compétition. Je pense que nous avons pu créer des opportunités. Au final, nous avons gagné le match, ce qui est très important & rdquor;, a-t-il ajouté.

Et comment pourrait-il en être autrement, les quarts de finale n’ont pas été sans polémique. Cependant, Guardiola a préféré rester à l’écart. « Je préfère ne pas parler des arbitres de la Ligue des champions. J’ai une longue liste de choses qui m’est arrivé dans cette compétition, donc je pense qu’au final il vaut mieux ne pas parler& rdquor ;, admit-il. Cependant, Pep a déjà son esprit fixé sur le prochain défi pour City, le match de championnat contre Leeds United par Marcelo Bielsa.