Nous allons sous le capot rouge ⋆ 10z viral

Titans revient le mois prochain sur HBO Max, et j’essaie de ne pas le blesser, mais cela semble être leur meilleure saison à ce jour.

Maintenant, je reconnais qu’en tant que personne qui a critiqué Titans, cela peut sembler un éloge tiède, mais le plus gros problème de cette série DC a toujours été de se concentrer sur une histoire. Avec un casting aussi important, dont beaucoup sont de grands noms de l’univers DC, il est logique que la série veuille en utiliser autant que possible. Mais lorsque vous n’avez que 10 à 12 épisodes dans une saison, cela a tendance à gonfler l’histoire.

Si cette bande-annonce est un indicateur, la structure va se concentrer sur deux grands méchants : Red Hood et Blackfire.

Nous voyons, dans la bande-annonce, un bref retour en arrière du jeune Dick Grayson courant dans les bois lors d’un entraînement de Batman, avec une voix off disant que Bruce est un psychopathe et qu’il appartient à Dick de briser le cycle. Coupure sur Jason Todd (Curran Walters) et une rafale de clips indiquant qu’il a été assassiné par le Joker via un pied de biche. Ensuite, nous voyons Bruce entrer, ensanglanté et laisser tomber un pied de biche devant l’adulte Dick (Brenton Thwaites)/Nightwing.

“C’est fini pour moi”, déclare Bruce Wayne (Iain Glen). “Soyez un meilleur Batman.”

Bon sang, Titans, vous m’avez encore une fois dans votre chalut.

Un nouveau méchant, Red Hood, semble alors secouer Gotham, et nous, les fans de bandes dessinées, sommes comme :

Ou peut-être que c’est juste moi.

Notre autre grand méchant est Blackfire de Damaris Lewis, sœur de la star MVP Starfire (Anna Diop), qui a enfin un costume digne de son statut royal. Les deux sœurs sont dues à un conflit. Il y a même une brève photo de Raven ressemblant enfin à Raven correctement, et je dois vous admettre les gars : je suis excité. Malgré mes pleurnicheries, je soutiens les Titans, car au moins il vise les étoiles dans son chaos, et plus je suis pris dans le contenu de la bande dessinée, plus cela devient quelque chose que j’admire.

Le mois dernier, le showrunner Greg Walker a parlé à Entertainment Weekly de l’histoire à laquelle nous nous attendions pour Dick : « Gotham fait ressortir des qualités de leadership qui [Dick] doit évaluer pour voir s’ils sont les siens – le vrai Nightwing – ou s’il s’agit de modèles [inherited from] un père dont il a besoin de se différencier ?

Il a également déclaré: “La diversité de notre distribution et la diversité de nos personnages entrent vraiment en jeu à la fin, sur la façon dont nous sommes capables de conquérir ce qui semble être l’invincible.”

Les trois premiers épisodes de la troisième saison de Titans seront diffusés le 12 août, les épisodes restants étant lancés chaque semaine tous les jeudis sur HBO Max. J’ai hâte de venir chaque semaine pour discuter des hauts et des bas de cette série.

Qu’avez-vous pensé de la bande-annonce et qu’attendez-vous le plus?

