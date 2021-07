“Nous allons travailler pour l’objectif de l’Europe”

14/07/2021

Le à 22:37 CEST

.

le colombien Carlos Bacca, la dernière signature de Grenade, a déclaré dans sa présentation qu’il espère apporter « de l’expérience et de la personnalité », en plus des buts, dans sa troisième équipe en Espagne, après Séville et Villarreal, et que ils vont “travailler pour l’objectif de l’Europe”, car ils viennent dans un club qui “continue de grandir saison après saison”.

“Je veux remercier la famille Granada pour l’amour qu’elle m’a donné au cours des quelques jours que je suis ici, cela me procure joie et satisfaction”, a commenté l’international du café ce mercredi lors d’une conférence de presse, qui aura 35 ans le 8 septembre et qu’en plus de son pays, il a également joué en Europe pour Bruges et Milan.

L’attaquant de Puerto Colombia (département de l’Atlántico), triple champion de la Ligue Europa (deux fois avec Séville en 2014 et 2015 et une fois, fin mai dernier, avec Villarreal), a déclaré que ce qui l’avait le plus motivé à signer pour le Grenade était “le désir et le désir que les dirigeants et le personnel d’entraîneurs avaient” de se joindre au projet.

“Ce n’est un secret pour personne que, depuis qu’ils ont travaillé pour être promus en First, ce club continue de grandir saison après saison. J’arrive avec l’illusion maximale de pouvoir apporter mon grain de sable pour que Grenade continue sur cette voie et nous espérons qu’avec l’aide de Dieu, tout se passera pour le mieux », a-t-il souligné.

Bacca s’est retrouvé à ses débuts au club andalou “un groupe humain que l’on pouvait voir de l’extérieur” et a souligné qu’il avait déjà compris “pourquoi Grenade est sur une bonne voie” et que les dirigeants forment “une équipe compétitive” .

a souligné que vient à Grenade pour apporter “expérience, personnalité, travail, effort et sacrifice”, sans cacher qu'”un attaquant veut toujours des buts”.

“Sur le terrain, je peux bien jouer sur le dos, bien m’associer avec mes coéquipiers, aller dans les espaces quand le jeu le permet, et j’espère pouvoir aider l’équipe avec des buts et atteindre les objectifs”, a déclaré l’international colombien, qui était ambitieux lorsqu’il parlait de défis collectifs.

“J’ai eu la chance de jouer et de gagner en Europe avec Séville et Villarreal. Grenade grandit, a fait une excellente saison la saison dernière, et c’est l’objectif. Il faut toujours être ambitieux, avoir beaucoup de foi et de travail, et nous allons travailler pour cet objectif de l’Europe, il ne faut pas avoir peur », a-t-il souligné.

Il a également parlé de Robert Moreno, ancien entraîneur espagnol qui fait ses débuts en tant que premier entraîneur de la Liga Santander, et a déclaré que son nouvel entraîneur lui a montré “de la confiance dès le premier jour” qu’il l’a appelé et, en outre, “il a beaucoup d’envie, d’enthousiasme et d’ambition pour bien faire les choses et tirer le meilleur parti des joueurs. »

Selon Bacca, “il est exigeant, il arrive le premier au centre sportif et il est le dernier à partir, et cela tient beaucoup à son envie, son enthousiasme et à quel point il est engagé dans ce projet”.