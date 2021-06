Nous améliorons notre empreinte résidentielle à Mumbai et à Pune : Arvind Subramanian, directeur général et PDG, Mahindra Lifespaces

Cela apparaîtra dans les résultats financiers du second semestre de cette année et de l’exercice suivant.

Mahindra Lifespaces est à la traîne par rapport à ses pairs du secteur immobilier, qui se sont considérablement développés au cours de la dernière décennie. Arvind Subramanian, directeur général et PDG de Mahindra Lifespaces, explique à Shubhra Tandon que la société change de cap et se concentrera désormais sur seulement deux villes – Mumbai et Pune – pour le segment résidentiel, et prévoit d’ajouter quatre à cinq parcelles de terrain chaque année avec environ environ Rs 2000 crore de potentiel de vente. La société vise également 500 crores de Rs de crédit-bail industriel d’ici FY25. Extraits édités :

Les promoteurs immobiliers appellent FY21 la meilleure année jamais enregistrée pour les ventes. Mahindra Lifespaces a continué à enregistrer des pertes, vos revenus ont diminué de moitié au quatrième trimestre et il y a une baisse de 73% au cours de l’exercice 21. Comment envisagez-vous de changer cela et pour quand ?

Les normes comptables nous obligent à reconnaître un projet uniquement lorsque le projet est terminé et jusque-là, il apparaît au bilan et n’apparaît pas dans le compte de résultat. Nous avons donc été dans un cycle au cours de l’année dernière, et une partie de cette année également, où nous avons beaucoup de projets en construction mais les achèvements étaient moins nombreux, et c’est ce qui a affecté nos états financiers publiés. Mais nos collections ont été fortes à Rs 700 crore en FY21, et nous avons eu plus de ventes en sept mois qu’en 12 mois de l’année précédente. Cela apparaîtra dans les résultats financiers du second semestre de cette année et de l’exercice suivant.

Mahindra Life Spaces n’a pas connu un bon parcours au cours de la dernière décennie, alors que la concurrence s’est vraiment intensifiée. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné et comment changez-vous ?

Franchement, ces dernières années, nous avons été plats à horizontaux en termes de performance. Et oui, de nombreux concurrents se sont développés plus rapidement que nous. Il est difficile de commenter le moment où vous n’étiez pas là pour voir ce qui se passait. Cependant, nous affinons maintenant notre empreinte résidentielle essentiellement vers Mumbai et Pune, contrairement à auparavant où nous nous étions étendus à de nombreuses autres villes. Nous pensons qu’il est utile d’être plus profond sur quelques marchés. Nous continuerons d’avoir une certaine présence à Bangalore, où nous pensons que ce sera le troisième marché sur lequel nous entrerons une fois que nous aurons atteint une échelle suffisante à Mumbai et à Pune.

Nous prévoyons de lancer un projet à Bengaluru cette année et nous continuerons à nous appuyer sur cela. Pendant ce temps, à Mumbai et à Pune, nous ajoutons de nouvelles parcelles de terrain pour le résidentiel. Nous avons annoncé trois nouvelles parcelles de terrain au cours des quatre derniers mois – Bangalore, Pune et Kalyan – et cela nous place bien dans une perspective de croissance. L’intention est d’ajouter quatre à cinq parcelles de terrain chaque année avec un potentiel de vente d’environ 2 000 crores de roupies. Si nous sommes capables de le faire de manière cohérente au cours des deux à trois prochaines années, cela nous permettra d’obtenir 2 500 crores de ventes d’ici FY25, ce qui est notre objectif pour le secteur résidentiel.

Quels sont vos projets sur l’activité des parcs industriels ?

Nous pensons que le segment des parcs industriels bénéficiera des changements géopolitiques et macroéconomiques en cours, alors que les entreprises cherchent à se développer au-delà de la Chine, et l’Inde figure naturellement comme un candidat de choix. Nous voulons atteindre Rs 500 crore de crédit-bail industriel d’ici FY25 et renforçons notre équipe pour ce segment. La plupart de nos investissements dans ce segment sont derrière nous.

Vous avez dit que vous aviez l’intention d’aller lentement sur des projets qui prennent 12 à 15 ans. Pourquoi ce changement ?

D’un point de vue résidentiel, nous examinons des projets que nous pouvons mettre en place et sortir dans environ quatre à 4,5 ans. Donc idéalement, environ huit lakh à un million de pieds carrés, ce qui, selon nous, fonctionne mieux pour notre économie plutôt que d’essayer d’acheter des terres à bas prix, ce qui a été l’approche historique des développeurs, y compris nous. Nous n’avons pas vu cela se dérouler favorablement pour nous ou pour les autres, et nous voulons maintenant investir dans des terrains prêts à être mis en marché.

Vous envisagez d’investir massivement dans des acquisitions foncières pour augmenter les volumes. Comment garderez-vous la dette sous contrôle?

Notre bilan présente actuellement une dette nette quasi nulle. Cependant, plus important encore, notre stratégie actuelle de sélection de parcelles de terrain et de sortie dans un délai de quatre à 4,5 ans nous permet de faire tourner les liquidités beaucoup plus rapidement. La plupart de nos transactions foncières sont structurées de manière à ce que soit le propriétaire foncier nous obtienne les approbations, soit la plupart des paiements pour le terrain se rapprochent de l’obtention des approbations. Par conséquent, l’intervalle de temps entre la mise de l’argent pour le terrain et le début de la collecte des revenus des clients est court.

Comment comptez-vous financer les acquisitions foncières ?

Les acquisitions seront un mélange d’achats fermes et de développement conjoint et de coentreprises. Le financement sera une combinaison de régularisations internes et de dette. Une dette de 1:1 nous donne suffisamment de marge pour financer ces acquisitions. L’année dernière, nous avons collecté plus de Rs 700 crore auprès des clients, nous avons donc d’importantes charges internes pour financer ces acquisitions. De plus, lorsque nous parlons de Rs 2 000 crore de ventes, nous parlons d’environ Rs 500 crore de dépenses foncières, donc environ 25% du chiffre d’affaires est le coût du terrain, qui est facilement digestible.

Comment se déroule le premier trimestre et que réserve FY22 pour Mahindra Lifespaces ?

Tous les aspects de l’activité ont progressé au premier trimestre, bien qu’à un rythme plus lent par rapport aux sept derniers mois, qui avaient été très forts pour l’industrie. Bien qu’à partir d’un taux de course très élevé et d’une vitesse très élevée, on perd soudainement la vitesse et appuie sur les freins, ce qui nous a en quelque sorte fait mal, mais ce n’est pas nul et en fait assez bon pour le premier trimestre. Nous avions environ Rs 700 crore de collections l’année dernière, et nous devrions voir un bond par rapport à ces niveaux au cours de l’exercice 22, en fonction bien sûr de la façon dont la pandémie se déroule et s’il y a une troisième vague grave. Sous réserve de cela, je m’attends à une croissance significative du résidentiel cette année. Du point de vue du segment industriel, les voyages internationaux sont toujours limités et il est difficile pour les clients désireux de s’installer en Inde de visiter les sites pour choisir l’emplacement des usines. Cependant, le pipeline est solide, mais les conclusions de l’accord seront plutôt vers le quatrième trimestre ou le prochain exercice.

