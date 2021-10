Nous analysons l’évolution du style de Shiloh Jolie-Pitt

Il y a quelques années Angelina était accompagnée de tous ses enfants dans certains des événements de presse avec lesquels l’ex de Brad doivent se réunir pour la première de leurs projets. A cette époque, il était très récurrent de voir Shiloh avec son style élégant et androgyne, grâce au fait que ses parents l’ont toujours encouragée à s’habiller comme elle le voulait.

Presque toute son enfance, Jolie-Pitt il portait des vêtements décontractés : polos, vestes, blazers, pantalons foncés, jeans et survêtements surdimensionnés. Son goût pour le look garçon manqué était sa constante et c’est pourquoi sur les photos des paparazzi on la voyait avec un short long, des chemises sous un sweat, des baskets et ses coups de coeur : des baskets montantes Converse Chuck Taylor.

Durant son enfance, Shiloh Jolie-Pitt aimait porter des costumes de garçon, comme ses frères. (DFree / Shutterstock / DFree)

Mais depuis le 18 octobre tout a changé, Shiloh a précisé qu’il peut, sans problème, mettre de côté son style garçon manqué pour se montrer comme de très bonnes sélections de tenues qui sont sorties de rien de moins que la garde-robe de Angelina durant cette dernière semaine qui nous a laissé une agréable surprise.

Lors de sa première apparition, elle a choisi d’abandonner les costumes de garçon pour se montrer avec une robe glamour dans un ton neutre, mais ce n’était que le début de sa façon renouvelée de s’exprimer à travers ses vêtements et avec cette touche d’amour pour sa mère . Angelina, en empruntant certains de ses vêtements.