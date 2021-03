«  Nous appartenons ensemble  »: le succès du retour de Mariah Carey

Mariah Carey a connu l’un des règnes les plus réussis de toutes les pop star depuis son premier album éponyme en 1990. Elle est entrée dans l’histoire en tant que première artiste à avoir ses cinq premiers singles en tête du Billboard Hot 100 et a obtenu deux albums certifiés Diamond avec Music Box de 1993 et ​​Daydream de 1995.

Au début du 21e siècle, cependant, on ne savait pas si ce règne allait continuer. Glitter de 2001 a été critiqué et l’album suivant, Charmbracelet, n’a pas fait beaucoup mieux.

Carey a pris une brève pause pour se regrouper en tant qu’artiste et personne, pour revenir trois ans plus tard avec un grand retour. L’émancipation de Mimi, sorti en 2005, était le dixième et le plus personnel album de l’oiseau chanteur. Les singles ont présenté toutes les différentes facettes de sa personnalité: il y avait le «It’s Like That» prêt pour le club, le fougueux «Shake It Off», le nostalgique «Don’t Forget About Us» et des retrouvailles avec Snoop Dogg sur « Say Somethin. » Mais c’est «We Belong Together» qui a été le summum de sa renaissance.

Écoutez «We Belong Together» de Mariah Carey sur Apple Music et Spotify.

Sorti en tant que deuxième single de The Emancipation of Mimi le 29 mars, «We Belong Together» avait tous les éléments pour attirer les opposants sous son charme tout en donnant à ses fans, les Lambs, ce qu’ils avaient appris à aimer d’elle. C’est une ballade parfaitement structurée: construite autour d’une délicate mélodie de piano, «We Belong Together» trouve Mariah désireuse que son amant revienne tout en utilisant chaque morceau de sa gamme vocale emblématique de cinq octaves. Le clip vidéo réalisé par Brett Ratner qui l’accompagne montre Mariah se préparant à épouser un homme plus âgé, une allusion supposée à la vraie vie. Mais à la fin, Carey s’enfuit du mariage pour retrouver un ex-amoureux.

Il est clair que Carey était dans sa zone de confort pendant l’enregistrement. Elle a travaillé avec un collaborateur de longue date Jermaine Dupri et Johntá Austin (dont les succès d’écriture comprennent Mary J. Blige«Be Without You» et «Miss You» d’Aaliyah). Austin était un partenaire crucial. Pendant un certain temps, «le deuxième couplet était différent. Jermaine n’a pas été époustouflé », a déclaré Austin à Vogue en 2015.« Il est venu me voir et il a dit: ‘J’ai besoin que vous trouviez l’un de ces versets que je sais que vous pourriez faire.’ J’ai lancé la ligne Bobby Womack là-bas, et elle a été plutôt bien reçue.

«We Belong Together» a été un succès. C’était le 16e single n ° 1 de Mariah, a atteint le sommet du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines non consécutives et a finalement été nommé «chanson de la décennie» de Billboard. « Je ne sais pas si nous avons jamais été en mesure de le surpasser », expliquait Carey en 2018. « J’ai la chair de poule en y pensant parce que c’était vraiment un moment si spécial de ma vie quand nous avons fait cet album. »

Malgré les circonstances qui l’ont conduit, Carey a prouvé qu’elle était une force imparable avec «We Belong Together». De la montée annuelle et inévitable du palmarès de «Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi» au mémoire acclamé de 2020 La signification du règne de Mariah Carey Carey se poursuit à ce jour – et tout cela est dû à son émancipation des attentes de l’industrie de la musique.

«We Belong Together» de Mariah Carey est apparu dans The Best Of NOW That’s What I Call Music! 10e anniversaire aux côtés d’autres succès comme « Fallin ‘ » d’Alicia Keys. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique? Découvrez le Now! C’est ce que j’appelle la page Musique.