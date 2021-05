Nous assemblons un groupe au talent exceptionnel

Christian Horner a déclaré que Red Bull Powertrains «assemblait un groupe exceptionnellement talentueux» avant leur première incursion en tant que fabricant de groupes motopropulseurs en 2022.

Le fournisseur actuel de moteurs Honda quittant la Formule 1 à la fin de cette saison, Red Bull a décidé de créer sa propre division moteurs, après avoir obtenu un accord sur un gel du développement avec les autres constructeurs.

L’équipe a annoncé plus tôt ce mois-ci que l’ancien directeur de l’ingénierie de Mercedes High Performance Powertrains, Ben Hodgkinson, avait été nommé directeur technique, tandis qu’une grande partie du personnel Honda actuellement basé à Milton Keynes devrait rester.

«Nous réunissons un groupe de personnes exceptionnellement talentueuses et nous n’en sommes qu’au début de ce voyage», a déclaré Horner. «En ce qui concerne le badge du moteur, à ce stade, il est clairement axé sur le fait d’être un moteur Red Bull.

«C’est l’engagement et c’est le groupe de conception que nous réunissons pour se concentrer sur la nouvelle réglementation.»

Horner a expliqué que l’accord conclu entre Red Bull et Honda leur donne un «atterrissage en douceur», mais a admis que démarrer une division moteur à partir de zéro restait un «grand défi».

«C’est un grand défi, mais c’est un défi passionnant et c’est un défi que nous avons pleinement relevé», a-t-il ajouté.

«Outre Ferrari, cela fait de nous la seule équipe à produire à la fois le châssis et le moteur en interne et à disposer d’une solution entièrement intégrée entre les deux équipes techniques. C’est particulièrement excitant et attrayant.

«Nous avons, effectivement, un atterrissage en douceur grâce à l’utilisation de la propriété intellectuelle pour laquelle nous avons un accord de principe avec Honda.

«Ce sont des moments passionnants. Cela place Red Bull dans une situation vraiment unique d’avoir tout hébergé sur un seul campus sous un même toit et d’exploiter ces synergies.

«Avec des plafonds de coûts potentiels pour les groupes motopropulseurs, cela rend cela réalisable pour une entreprise comme la nôtre.»