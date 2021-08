Nous assistons à une incompétence à une échelle colossale dans toute notre société ⋆ 10z viral

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

De nos jours, c’est une surprise quand quelqu’un fait quelque chose avec compétence. On dit souvent que si vous voulez que quelque chose soit bien fait, vous devez le faire vous-même, et aujourd’hui c’est plus vrai que jamais. Pensez-y. Combien de fois avez-vous eu une livraison retardée ou gâchée ? Combien de fois avez-vous demandé à quelqu’un de soi-disant « réparer » quelque chose mais ce n’est pas réellement réparé ? Combien de fois avez-vous acheté quelque chose qui casse peu de temps après ? Et ne me lancez même pas sur l’incompétence totale et totale que nous voyons dans l’industrie de la technologie. À quel point pourrait-il être difficile de publier un logiciel qui ne soit pas criblé de toutes sortes de bogues cauchemardesques qui doivent être « corrigés » dès que possible ?

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Malheureusement, dans notre société à l’envers, certaines des personnes les plus incompétentes que vous puissiez imaginer finissent par diriger des organisations entières, et si vous êtes particulièrement corrompu et inutile, vous pouvez devenir un politicien.

A présent, vous pensez probablement que je vais parler de Joe Biden dans cet article, et vous avez raison.

En cette ère d’extrême incompétence, il semble en quelque sorte approprié que Sleepy Joe préside à notre « idiocratie ».

Barack Obama savait que cela pouvait arriver. Selon Politico, il a dit un jour que personne ne devrait “sous-estimer la capacité de Joe à foutre les choses en l’air”.

Tout ce que Biden touche semble se transformer en échec. Il suffit de regarder la crise à la frontière. C’est le pire que cela ait jamais été dans toute notre histoire, et on nous dit que « le moral est dans les toilettes » parmi nos agents de la patrouille frontalière…

“Le moral est dans les toilettes”, a déclaré au Washington Examiner Jon Anfinsen, porte-parole du syndicat des Border Patrol. “Le moral est bas parce que les agents ne sont pas autorisés à faire leur travail – si notre travail consiste à patrouiller la frontière entre les ports d’entrée et à rechercher activement les personnes qui ont traversé illégalement, mais nous ne sommes pas autorisés à aller le faire ce travail, il crée essentiellement ce sentiment de défaite chez tout le monde.

Grâce aux merveilleuses nouvelles politiques de Biden, nos agents de la patrouille frontalière ont les mains liées et ne sont pas en mesure de faire leur travail, et par conséquent, beaucoup d’entre eux se présentent au travail « en quelque sorte opprimés, presque morts à l’intérieur »…

“Tout le monde se présente au travail en quelque sorte opprimé, presque mort à l’intérieur, faute d’un meilleur terme”, a déclaré Anfinsen. « Ils n’ont pas le droit de [do] le travail, et ils savent que les gens s’échappent chaque jour, chaque heure.

Bien sûr, ce n’est pas seulement à la frontière où Biden échoue complètement et totalement.

Il fait un si «excellent travail» avec l’économie que le terme «bidenflation» a été inventé moins d’un an après le début de sa présidence.

Et sa réponse à la pandémie de COVID a été un cauchemar aux proportions historiques. Si je devais vous dire ce que je ressens vraiment à propos des décisions qu’il a prises pendant cette pandémie, je serais censuré dans l’oubli par les sociétés de médias sociaux.

À l’heure actuelle, tout le monde parle de l’incompétence de l’administration Biden dans la gestion de la situation en Afghanistan.

La chute de Saigon en 1975 et la crise des otages iraniens pendant l’administration Carter ont tous deux fait paraître l’Amérique vraiment faible, mais nous n’avons jamais rien vu de tel que la débâcle à l’aéroport de Kaboul.

Les « terroristes » que nous sommes allés détruire en 2001 nous ont maintenant encerclés et acculés dans la moitié d’un aéroport, et il y a encore un nombre incalculable de personnes qui ne peuvent pas accéder aux avions d’évacuation.

En fait, les membres du personnel qui travaillaient à l’ambassade des États-Unis à Kaboul ont l’impression d’avoir été complètement trahis par notre gouvernement à ce stade…

Les membres du personnel local de l’ambassade américaine à Kaboul sont “profondément découragés” par les efforts d’évacuation américains et ont exprimé un sentiment de trahison et de méfiance envers le gouvernement américain, selon un câble diplomatique du département d’État obtenu par NBC News. Le câble, qui a été envoyé samedi, indique que des notes de service ont été envoyées mercredi invitant les membres du personnel afghan à l’ambassade à se rendre à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul. Il leur a dit de prendre de la nourriture et de se préparer à des conditions difficiles.

Lorsque les membres du personnel se sont rendus à l’aéroport en réponse à ce câble, ils se sont rapidement retrouvés au milieu d’un cauchemar…

Des membres du personnel ont déclaré avoir été bousculés, frappés, crachés dessus et insultés par des combattants talibans aux points de contrôle près de l’aéroport, a-t-il déclaré, ajoutant que les criminels profitaient du chaos pendant que l’armée américaine tentait de maintenir l’ordre “dans une situation extrêmement physique”. Certains membres du personnel ont déclaré qu’ils étaient presque séparés de leurs enfants, tandis que d’autres se sont effondrés dans un écrasement de personnes et ont dû être emmenés dans des hôpitaux avec des blessures, a indiqué le câble. D’autres ont déclaré qu’ils s’étaient effondrés sur la route à cause de l’épuisement par la chaleur, a-t-il déclaré.

Les forces britanniques ont quitté l’aéroport et ramené des personnes qui doivent être évacuées, mais pour une raison quelconque, les États-Unis n’ont pas fait la même chose.

Il y a encore des milliers d’Américains à l’intérieur du pays, et le temps presse, car les talibans ne déplaceront pas l’échéance du 31 août…

La Maison Blanche a refusé à plusieurs reprises de respecter la date limite fixée par les talibans au 31 août pour retirer les troupes américaines d’Afghanistan lundi, esquivant les questions sur le sujet et s’en prenant aux journalistes qui ont demandé comment le gouvernement prévoyait de sauver les Américains restants coincés à Kaboul. Le porte-parole des talibans a lancé la menace la plus sévère à ce jour contre Biden lundi matin, affirmant qu’il y aurait des “conséquences” si les troupes américaines – qui sont terrées à l’aéroport de Kaboul évacuant des dizaines de milliers de personnes et repoussant une foule de plus en plus désespérée – ne ‘ t partir dans les huit prochains jours.

Biden devrait démissionner immédiatement, mais il ne le fera jamais.

Bien sûr, il y en a d’autres qui devraient également partager le blâme.

Tout comme une grande partie du reste de notre société, les dirigeants du Pentagone sont devenus de plus en plus incompétents au fil des ans, mais jusqu’à récemment, on n’en parlait pas trop.

Lire la suite @ TheEconomicCollapseBlog.com