« Nous attendons que de nouveaux cas de Covid apparaissent »

28/12/2021 à 23:02 CET

Vicente Moreno, l’entraîneur de l’Espanyol, a affirmé que l’équipe, comme la plupart de l’équipe de LaLiga Santander, « attend l’apparition de nouveaux cas » de coronavirus après que son club a détecté cinq positifs dans l’équipe et deux dans le staff technique.

« Il faut lui donner du naturel, on est un peu à l’affût. On a été les premiers à finir la dernière journée avec le Celta et les premiers à partir. Nous attendons de nouveaux cas« , a commenté l’entraîneur, qui a indiqué qu’il attendait également le retour au travail de son prochain rival, Valence.

Moreno a participé à une conférence de solidarité et télématique de la Fédération galicienne de football, par le biais du Comité des entraîneurs galiciens, dans lequel il a coïncidé avec l’entraîneur belge, Roberto Martinez.

Concernant le covid-19, il a indiqué que la société et le football « vivent cette situation depuis un an et demi » et a affirmé qu’ils le font »plus naturellement et avec résignation, face aux problèmes qui se posent ».

Focalisé sur le football, Moreno, qui jouait en équipe comme le Xerez, qu’il a formé par la suite, a réfléchi au fait qu' »il y a beaucoup d’entraîneurs de haut niveau qui ont été des joueurs et d’autres qui ne l’ont pas été », et a estimé qu’ils n’avaient pas été un footballeur d’élite « Cela ne limite ni ne garantit absolument rien ».

« C’est vrai que certaines choses se voient ou se devinent avec un peu plus de vitesse pour avoir été dans les vestiaires », a-t-il ajouté. Pour lui, « bien jouer, c’est pouvoir pour bien gérer les différents registres« Du football, même dans le même jeu. » Au sein d’un même jeu, vous devrez utiliser des registres différents. Pour moi, bien jouer serait d’être capable de les gérer », a-t-il analysé.