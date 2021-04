Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, a critiqué dimanche les officiels de la course pour leur lenteur à lui infliger une pénalité de temps lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

Le pilote Aston Martin a dû partir de la voie des stands après une surchauffe des freins de sa voiture sur le chemin de la grille de départ.

Les mécaniciens ont retiré la voiture de la grille mais n’ont pas réussi à tout préparer dans un délai de cinq minutes avant le départ.

Une pénalité stop / go de 10 secondes s’est ensuivie mais elle n’a été communiquée à l’équipe qu’après 20 minutes de course.

«Les gars ont tout essayé sur la grille et je pense qu’ils ont très bien fait, donc ils étaient vraiment alertes. Mais je pense que nous aurions pu faire une meilleure course si la FIA était plus alerte », a déclaré l’Allemand à la télévision Sky Sports.

«Nous avons enfreint une règle, je suppose. C’est pourquoi nous avons une pénalité. Mais ils ne se sont pas dérangés (en le disant) avant le début de la course. À ce moment-là, la pénalité a coûté beaucoup plus que ce qu’elle aurait eu au début de la course, donc ce n’est pas très professionnel.

Vettel a admis que cela n’avait pas été le facteur décisif, avec de nombreux autres problèmes à résoudre lors d’un après-midi difficile en Italie.

Son coéquipier canadien Lance Stroll a au moins marqué des points, malgré des problèmes de freins avant la course, puis un problème de changement de vitesse, avec une septième place.

“Je suppose qu’il a eu de la chance de ne pas avoir à partir de la voie des stands”, a déclaré Vettel. «C’est bien d’obtenir au moins quelques points.»