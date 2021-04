23/04/2021 à 23:51 CEST

Dans une interview avec le journal As, Florentino Pérez, président du Real Madrid et promoteur de la Super League européenne, a reconnu que: “Nous aurons fait quelque chose de mal”, après que le projet se soit effondré en quelques heures. Le haut président de l’équipe blanche, a également affirmé qu’il va falloir lui donner un tour et confronter les idées pour pouvoir avancer.

Il a été interrogé sur les critiques reçues, qui indiquent que la Super League va à l’encontre des championnats nationaux et du manque de méritocratie pour pouvoir y concourir, ce à quoi il a longuement répondu, en commençant par le nier: “ni l’un ni l’autre n’est vrai, mais tout a été manipulé. Ce n’est ni un plan exclusif ni ne va à l’encontre des ligues“.

S’il a réitéré une chose dans ses apparitions, c’est qu’il vient de sauver le football: «Le projet Superliga est le meilleur possible, et il a été fait pour aider le football à sortir de la crise. Le football est gravement touché car son économie s’effondre et nous devons nous adapter à l’époque dans laquelle nous vivons. La Superliga ne va pas à l’encontre des championnats nationaux et vise à faire couler plus d’argent pour l’ensemble du football. On a pensé qu’il accordait plus d’intérêt aux parties “.

Solutions possibles et comment atteindre les jeunes

Après avoir reconnu que cela ne s’était pas déroulé comme ils le voulaient, il a noté que: “Peut-être que ce que les quatre premiers de chaque pays jouent est la solution. Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose parce que les jeunes, entre 14 et 24 ans, abandonnent le football parce qu’il les ennuie devant d’autres divertissements qu’ils préfèrent. Il y a quatre milliards de fans de football répartis dans le monde et la moitié d’entre eux sont des fans de clubs de Super League. Le football est le seul sport mondial. “

Sauvez le football avec la solidarité comme bannière

Les principaux objectifs pour sauver le football sont l’intérêt et l’économie, ce qui aiderait également d’autres clubs, les plus petits: “La réalité est que s’il y a des matches plus intéressants et compétitifs, plus d’argent ira au football. Et ce sera pour tout le monde, pas seulement quelques-uns, car les ligues nationales vont valoir beaucoup plus. Et nous avons également des sommes importantes pour la solidarité, qui est un pilier très important du projet..

Un autre “ bâton ” à l’UEFA

Florentino a de nouveau accusé l’UEFA en décrivant le nouveau format présenté pour la Ligue des champions comme un projet qui n’améliore pas l’actuel: “Et je pense que la nouvelle réforme de l’UEFA ne résout pas non plus le problème car ce qui a été présenté n’est même pas meilleur que ce qu’il y a. Et en plus, on ne peut pas attendre 2024“.

“Les pertes seront comprises entre 2 000 et 2 500 millions d’euros”

Le président du Real Madrid, a évoqué les données et la faillite des Girondins pour expliquer la grave situation dans le monde du football: “Allons aux données: le rapport du cabinet de conseil KPMG, seulement dans les trois mois de pandémie qui ont affecté Last saison, il a perdu les douze clubs de Super League par 650 millions d’euros. Cette année, avec la pleine saison pandémique, les pertes passeront entre 2000 et 2500 millions d’euros. Les Girondins viennent de faire faillite. Soit nous faisons quelque chose bientôt, soit beaucoup de clubs vont fermer leurs portes.

Madrid comme blessé

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que son équipe, le Real Madrid, soit blessée à la fois dans les bureaux et sur le terrain, Florentino Pérez a affirmé que: “Dans l’Europe démocratique dans laquelle nous vivons, personne ne peut penser à cela“.