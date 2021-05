Nous aurons plus d’opportunités lorsque l’économie sera ouverte: CVR Rajendran, MD & CEO, CSB Bank

CVR Rajendran, directeur général et PDG, CSB Bank

CSB Bank a déclaré le bénéfice net le plus élevé jamais enregistré de Rs 218,40 crore pour l’exercice 21 et un bénéfice net de Rs 42,9 crore au quatrième trimestre. CVR Rajendran, directeur général et chef de la direction de CSB Bank, informe Rajesh Ravi des performances et des perspectives de la banque. Extraits:

Quelles sont vos perspectives pour l’exercice actuel étant donné que vous avez augmenté de 24% au cours du dernier exercice et que la deuxième vague de la pandémie est considérée comme forte?

Aucune indication étant donné que la situation est très imprévisible à ce stade. Notre croissance souhaitée est de 25% sur l’année. Notre bilan est encore très restreint et la croissance ne sera pas un problème. Le premier trimestre sera très doux et ensuite l’économie indienne reviendra en force. J’ai vu cela arriver. Nous aurons beaucoup plus d’opportunités lorsque l’économie sera ouverte.

De quel secteur voyez-vous venir la croissance? Votre prêt d’or a augmenté de 61,3% d’une année sur l’autre (en glissement annuel), mais séquentiellement, il a ralenti.

Le prêt d’or continuera à être le domaine d’intérêt pendant encore quelques années. Nous sommes encore un acteur marginal et mes débouchés se multiplient. Plus d’affaires seraient possibles avec plus de points de distribution. Nous nous concentrons également sur les PME et la banque de détail.

Comment est la demande de crédit, en particulier les prêts d’or?

À l’heure actuelle, la demande est négative principalement en raison du prêt d’or. Nous avons réduit le prêt-à-valeur (LTV) à partir de mars 2021 et nous nous concentrons sur les collections de prêts accordés sur un LTV élevé. Cela réduira le portefeuille de prêts d’or de tous les joueurs. Mais là encore, sur ce marché, le prêt d’or est le seul produit disponible. Le prêt personnel n’est pas encouragé et les prêts non garantis ne sont pas disponibles sur le marché. Nous passons donc au segment suivant, où les gens qui auparavant n’avaient jamais contracté de prêt or l’acceptent. Aujourd’hui, ma taille moyenne de billet est de Rs 1-1,25 lakh et maintenant nous allons passer à une taille moyenne de billet de Rs 3 lakh.

Quel est votre LTV moyen actuellement et combien d’or est sous votre garde?

La LTV moyenne est descendue à 68% et elle était de 83% au sommet. Le portefeuille de prêts d’or a augmenté de 61,3% en glissement annuel pour atteindre 6 131 crores de roupies et la banque a 17,28 tonnes d’or sous sa garde.

Craignez-vous que les envois de fonds NRI ralentissent avec le retour de personnes du Moyen-Orient?

Ma part de marché du dépôt NRI est très faible. Même si c’est 24% de mes dépôts totaux, CSB a à peine 3% de part du montant total des envois de fonds à destination du Kerala. CSB Bank peut encore se développer sur le marché en raison de notre faible part. Nous travaillons dur pour augmenter notre part de marché.

Qu’en est-il des dérapages au premier trimestre de l’exercice budgétaire?

Les dérapages sur les prêts d’or sont plus nombreux, et je constate pour la première fois de tels dérapages dans le segment des prêts d’or. Le prêt d’or s’adresse au segment inférieur. Les entreprises se portent bien mais les salariés journaliers se portent mal. Nous ralentissons le recouvrement des prêts d’or, mais au-delà d’un certain niveau, nous ne pouvons rien faire. Mais notre NPA de mars est inférieur à celui de décembre. Les prêts aux entreprises se portent bien. Les PME se portent bien dans des secteurs sélectifs, ce ne sont que les petits prêts qui se portent mal. En avril 2021, ma collection est de 93 à 94%, mais cela ne devrait pas être un indicateur. Nous devrons attendre davantage pour connaître l’impact. Certainement, il y aura un impact.

CSB prévoit 200 nouvelles succursales. Qu’en est-il des nouveaux produits comme les cartes de crédit?

Au Kerala, nous ouvrirons dans la partie nord, où nous n’avons pas beaucoup de présence. Nous ouvrirons plus de succursales au Tamil Nadu, au Karnataka, à Goa, à Andhra Pradesh et au Gujarat. Notre domaine prioritaire sera les États du Sud et l’Occident.

Nous prévoyons également d’introduire les cartes de crédit en liaison avec les grandes banques. Nous sommes trop petits pour introduire notre propre carte de crédit. Nous discutons donc avec une banque publique de premier plan et une banque privée pour introduire des cartes co-marquées.

