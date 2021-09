“Nous avions besoin d’un jeu comme celui-ci”

09/05/2021

Le à 23:35 CEST

Image de balise Marcos Llorente Il a été l’un des protagonistes du match avec une brillante performance qui a permis à l’équipe espagnole de marquer trois points très importants. Le joueur de l’Atlético de Madrid a assuré, après le match, que “nous voulions bien faire nos devoirs puisque l’autre jour nous avons raté les trois points et une victoire éclatante devant tous les fans qui sont venus nous voir était importante”. Llorente Il a ajouté qu'”il nous fallait un match comme celui-ci, pour se retrouver avec le but et les occasions toujours fidèles au style que veut le coach”.

Dans ce match, Llorente il a joué à l’intérieur, sa position préférée, et ne s’est pas coupé lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet. « C’est là que l’année dernière j’ai donné ma meilleure version, ma meilleure saison, là où je me sens le plus à l’aise. Les entraîneurs le savent mais parfois ils ont d’autres pensées que je peux aider d’un autre poste, je dois juste le respecter. Aujourd’hui j’ai eu la chance d’y jouer et j’en suis content & rdquor ;.

DEBUT ROBERT

Celui qui parlait aussi était Robert Sanchez, qui est entré en jeu à la 74e minute à la place d’Unai Simón et a certifié ses débuts après être devenu un habitué des appels de Luis Enrique. « C’est un rêve devenu réalité, sur lequel j’ai travaillé toute ma vie. Je me souviens de ma famille et de ceux qui m’ont aidé, j’en suis très heureux & rdquor;, a-t-il assuré. Le gardien de but a déclaré : « J’ai toujours continué à travailler jusqu’à ce que j’en ai l’occasion. Je suis très satisfait car j’ai contribué à la victoire & rdquor ;.

Finalement, Carlos Soler, qui est douce, a reconnu que « toutes les bonnes choses me viennent souvent. Le football, c’est des moments, des séquences, et maintenant je dois en profiter. J’ai eu des moments difficiles et je suis sûr qu’ils reviendront, maintenant il est temps d’en profiter et je pense que ça se voit sur le terrain & rdquor ;.