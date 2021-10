31/10/2021 à 21:53 CET

Quique Sanchez Flores, l’entraîneur de Getafe, a déclaré que la victoire contre l’Espanyol, la première de la saison, est un « mérite extraordinaire des garçons », qui ont montré qu’ils avaient le « cœur brisé et l’esprit affamé », une somme de facteurs qui a généré une « force intérieure » pour gagner.

Getafe a battu l’Espanyol avec deux buts de Enes Unal, le premier du Chili et le second après un bon passage Carles alena, tandis que l’équipe catalane a marqué dans le centre Sergi Gomez.

« La victoire est un mérite extraordinaire des garçons car l’effort a été brutal. Toutes les équipes sont très bonnes, elles ont l’avantage de la préparation avec leur entraîneur, et c’est pourquoi cette victoire génère beaucoup de joie. Nous voulions atteindre ce sentiment de jubilation nécessaire pour justifier le travail que nous faisons », a-t-il déclaré Quique, lors d’une conférence de presse.

« Cette victoire, après ce qui s’est passé à Grenade -ils ont marqué le but égalisateur dans la remise-, rend difficile le maintien constant du type, c’est pourquoi quand des matchs sont gagnés comme ça, ces moments justifient la préparation », a déclaré l’entraîneur de Getafe. Cela a révélé que ses joueurs soulignent dans le vestiaire qu’ils peuvent être « aussi bons que le rival ».

« Nous avions le cœur brisé et l’esprit affamé et ce mélange a généré une force intérieure du groupe qui nous a donné la victoire contre des rivaux que nous respectons beaucoup », a-t-il avoué.

Malgré la victoire, la situation de Getafe reste délicate puisqu’il reste en bas avec six points. « Je demande au fan de croire. Dans tout ce que vous faites dans la vie, vous croyez ou vous ne le faites pas. C’est pourquoi je veux que vous soyez aussi passionné que nous. Nous sommes capables de changer la perception avec le travail et l’effort. Nous mais nous devons aussi donner des raisons et des raisons et nous allons le faire. Nous n’allons pas nous séparer de l’argument d’un match, d’une finale », a-t-il souligné.

Finalement, Quique justifié la présence dans le onze du jeune arrière gauche ghanéen Koffi Akurugu, 19 ans, sur ses mérites pendant l’entraînement.

« Il s’est très bien entraîné. Je remarque l’engagement envers les joueurs mais je n’ai d’engagement envers personne. Celui qui s’entraîne très bien a beaucoup de gains et Koffi Il s’est entraîné silencieusement et très bien, faisant ce que nous demandons. Le premier ballon qui a raté, c’était à la 55e minute. Ça nous a donné des choses, c’est fort, et ça a été inconfortable pour eux », a-t-il conclu.