Nous avions l’espoir de peut-être garder Bottas derrière

Charles Leclerc a révélé qu’il pensait être en mesure de garder Valtteri Bottas derrière lui après que l’homme Ferrari ait effectué un premier tour sur le Finlandais lors du Grand Prix de Bahreïn.

Cependant, Bottas a rapidement pu reprendre sa place, devançant Leclerc à l’arrière tout droit dans le virage 1.

La facilité avec laquelle le pilote Mercedes a pu passer devant Leclerc a été un peu une surprise pour l’homme de Ferrari et témoigne des progrès que l’équipe doit encore faire sur le front du groupe motopropulseur.

«J’ai réussi à le dépasser, mais sans prendre de risques stupides», a-t-il déclaré.

«Avant la course, vous essayez toujours de vous imaginer et quels sont les combats que je choisirais et les autres que je ne choisirais pas.

«Valtteri était un peu un point d’interrogation parce que je pense que lors de la deuxième séance d’essais, il n’était pas aussi compétitif que nous l’aurions imaginé. Nous avions donc l’espoir de peut-être le garder derrière, ce qui n’était pas le cas en course.

Leclerc s’est qualifié quatrième samedi et a réussi à terminer la course en sixième, malgré une brève course en troisième.

Avec le nouveau coéquipier Carlos Sainz à seulement quelques places en huitième, les signes sont que Ferrari a progressé et que le pilote monégasque s’est battu avec McLaren comme cible pour Imola dans les trois semaines.

«Si je regarde où nous en étions l’an dernier, exactement au même endroit, il y a eu de bons progrès», a-t-il déclaré.

«Nous voulons sûrement nous battre pour la victoire très, très bientôt. Mais de manière réaliste et honnête, nous avons fait un excellent travail pour attraper cela et pour être maintenant plus proche de McLaren au moins, et nous battre avec eux en course. Alors voyons à Imola.

