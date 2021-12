Nous avions raison avant la plaidoirie sur l’avortement. La Cour suprême peut-elle retirer un droit à la liberté?

En juillet 2018, lors des audiences de confirmation de Kavanaugh, j’ai écrit un journal intitulé « Deux questions provocatrices que les démocrates devraient poser au candidat Kavanaugh », et ils ont tous deux joué un rôle important dans la plaidoirie d’aujourd’hui dans la récente affaire du Mississippi (bien que pas aussi direct et avec force comme je l’aurais voulu):

1. Une majorité de la Cour suprême des États-Unis a-t-elle déjà annulé un droit à la liberté personnelle précédemment reconnu par la Constitution ?

2. Quand le principe du stare decisis, ou respect des précédents, exige-t-il que la Constitution soit formellement amendée pour renverser un droit constitutionnel précédemment reconnu ?

Je vais republier le post lié ci-dessous. Et j’ai eu un post similaire ici. Mais l’argument central était que ce débat Roe/avortement ne concerne pas simplement le respect des précédents, ou les règles obscures que la Cour invente et prétend appliquer pour renverser les précédents antérieurs. Non, la question est beaucoup plus fondamentale. Si la majorité actuelle de la Cour suprême infirme Roe et Casey, alors ma fille a des protections constitutionnelles moins nombreuses et différentes que sa mère et sa grand-mère. Autrement dit, les juges républicains actuels pensent qu’ils peuvent décider qu’une femme en 2028 a moins de droits constitutionnels qu’une femme en 1988.

Sur quelle base existe-t-il dans la Constitution pour qu’une majorité transitoire de la Cour suprême supprime des droits constitutionnels existants (depuis des décennies) ? La Cour suprême a-t-elle même le pouvoir d’éliminer les droits à la liberté précédemment reconnus ? Cela ne devrait-il pas nécessiter un amendement constitutionnel?

Cette question fondamentale a heureusement retenu l’attention lors des plaidoiries d’aujourd’hui. Dans les remarques liminaires du solliciteur général, elle a déclaré :

Si cette Cour renonce aux droits à la liberté reconnus dans Roe et réaffirmés dans Casey, ce serait une contraction sans précédent des droits individuels et un écart flagrant par rapport aux principes du stare decisis. La Cour n’a jamais révoqué un droit si fondamental pour tant d’Américains et si essentiel à leur capacité à participer pleinement et équitablement à la société. La Cour ne devrait pas passer outre cet élément central de la liberté des femmes.

Oui, et je pense que ce principe juste s’étend au-delà de ce débat. Comme de nombreux juges nommés démocratiquement l’ont souligné aujourd’hui, le fondement même et la légitimité de la Cour suprême dépendent du fait qu’il ne s’agit pas d’un organe politique, annonçant des caprices et des renversements basés uniquement sur l’affiliation politique des membres actuels. Jusqu’à l’exercice actuel de constitution de réserves des Républicains, il s’agissait d’un principe fondamental compris par la Cour. Robert semble également comprendre. Le reste des réactionnaires se moque simplement de toute limite de leur pouvoir.

Message original ci-dessous :

Beaucoup de gens craignent à juste titre que la nomination du « conservateur » Brett M. Kavanaugh n’entraîne l’annulation de Roe v. Wade et d’autres protections constitutionnelles. Dans cet esprit, je pense que les sénateurs démocrates doivent faire un meilleur travail pour encadrer ce débat lors des audiences de nomination. Et mes points ci-dessous ne sont pas que les démocrates pourraient nécessairement arrêter sa nomination. Au contraire, la procédure de confirmation est une occasion d’éduquer et de galvaniser les électeurs publics, et peut-être (bien que peu probable) d’influencer la pensée du candidat.

Dans cet esprit, les sénateurs démocrates devraient se poser les deux questions suivantes :

1. Une majorité de la Cour suprême des États-Unis a-t-elle déjà annulé un droit personnel précédemment reconnu par la Constitution ?

2. Quand le principe du stare decisis, ou respect des précédents, exige-t-il que la Constitution soit formellement amendée pour renverser un droit constitutionnel précédemment reconnu ?

Trop souvent, je lis des histoires sur la façon dont Roe v. Wade peut être inversé comme s’il s’agissait d’une question de pouvoir politique pur, ou de ce que la Cour suprême appelle parfois « le pouvoir des cinq ». [votes]. Mais ce cadrage néglige les vrais problèmes ici et présente finalement un argument faible qui sape les préoccupations fondamentales et permet une mauvaise jurisprudence.

1. La première question est un cadrage succinct, puissant et correct de la question en question. La Cour suprême des États-Unis a-t-elle déjà reconnu qu’un individu a un droit personnel – une liberté – protégé par la Constitution américaine et a-t-elle ensuite fait en sorte qu’une Cour suprême ultérieure l’enlève immédiatement ? Cela s’est-il déjà produit dans l’histoire de ce pays? Y a-t-il, hum, précédent pour un tel résultat ?

Souvenez-vous, dans le scénario d’inversion Roe, une femme plus âgée devrait dire à une petite-fille, une nièce, un ami : « Les choses étaient différentes pour moi. J’avais un droit fondamental à un avortement qui était protégé par notre Constitution. Vous n’avez plus ça. La Constitution n’a pas changé; ils vous ont simplement enlevé cette liberté personnelle.

Et je veux être clair — je ne demande pas si la Cour suprême a réexaminé ou annulé une décision antérieure en vertu du droit constitutionnel. Je demande précisément si la Cour suprême a déjà reconnu un droit ou une protection personnelle en vertu de la Constitution et a ensuite retiré ce droit ou cette liberté personnelle? Il existe de nombreuses questions, grandes et petites, qui touchent à la Constitution, mais les libertés individuelles sont d’une catégorie différente et supérieure.

Je n’ai connaissance d’aucun exemple antérieur similaire de la Cour suprême éliminant un droit constitutionnel personnel. (Il y a beaucoup d’avocats et de gens intelligents ici. Ai-je tort ?)

Ainsi, la question pour le candidat Kavanaugh n’est pas de savoir s’il renverserait Roe, mais pense-t-il qu’il pourrait renverser Roe? Sur quelle base, quelle autorité, quel précédent ? S’il croit qu’il pourrait le faire, quelles implications cela a-t-il pour un « pouvoir judiciaire limité », pour la légitimité des tribunaux ? Quelles restrictions spéciales, le cas échéant, devraient être imposées à ce pouvoir ? Si rien d’autre, une Cour suprême unanime ou quasi unanime devrait-elle être tenue de renverser ou d’éliminer un droit personnel précédemment reconnu en vertu de la Constitution ?

Pour moi, le juge Kavanaugh et les autres juges à ce stade n’ont pas le droit de renverser Roe – c’est plutôt une question pour le processus d’amendement discuté ci-dessous.

Fondamentalement, je pense que la discussion ci-dessus peut avoir lieu lors de l’audience de nomination dans l’abstrait et sans mentionner Roe ou toute autre décision spécifique. Le candidat Kavanaugh ne devrait pas être en mesure de se soustraire aussi facilement à ces questions sous prétexte de refuser de répondre aux questions sur une éventuelle affaire en cours. Ce sont des questions de philosophie judiciaire, une question des limites du pouvoir judiciaire, une question d’interprétation large de la Constitution.

2. La seconde question connexe, bien que procédurale dans un certain sens, n’est pas moins importante. Considérez ce qui suit : (i) La Cour suprême des États-Unis a le dernier mot pour déterminer ce que signifie la Constitution. (Voir Marbury v. Madison) (ii) Roe est un précédent vieux de 45 ans, décidé par 7-2, et dont la position de base a été réaffirmée à plusieurs reprises, selon laquelle la Constitution protège le droit d’une femme à un avortement, et (iii) De l’art. V de la Constitution prévoit les procédures pour amender démocratiquement la Constitution – quelque chose qui s’est produit avec succès 27 fois à ce jour.

À la lumière de ces trois faits, quand le principe du stare decisis, ou respect des précédents, exige-t-il que la Constitution des États-Unis soit formellement amendée pour renverser un droit constitutionnel précédemment reconnu ?

Encore une fois, je tiens à préciser que je ne parle pas de toutes les décisions qui touchent à l’interprétation de la Constitution. La Cour suprême ne bloquera pas, et ne devrait pas, bloquer – à l’abri d’un renversement ultérieur – toute décision d’une Cour suprême antérieure portant sur des questions constitutionnelles.

Mais lorsqu’une décision antérieure de la Cour suprême reconnaît un droit, une liberté ou une protection personnelle – et lorsque cette décision dure des décennies et s’intègre dans le tissu et les attentes nationales – n’arrive-t-il pas un moment où les citoyens doivent invoquer le mécanisme d’un amendement constitutionnel pour l’annuler? Quand cette décision bien établie n’est plus soumise aux caprices et aux préférences des membres actuels de la Cour suprême?

Ce qui est amusant, c’est que la Cour suprême est une institution « conservatrice » en petit c. Il n’a ni le « pouvoir de la bourse, ni le pouvoir de l’épée ». Malgré toute sa solennité et son pouvoir apparents, il repose entièrement sur le consentement et l’acceptation d’autrui pour se conformer et faire respecter ses décisions. C’est, au fond, une institution fragile et ténue et elle est structurellement plus faible en termes de pouvoir que les deux autres branches.

Vous voyez, les questions ne sont pas de savoir si le candidat Kavanaugh est d’accord avec Roe, ou aurait-il décidé différemment s’il avait été à la Cour suprême à l’époque. La vraie question est de savoir si le candidat Kavanaugh pense qu’une fois confirmé, il aura le pouvoir de retirer les droits et libertés constitutionnels dont les citoyens ont joui pendant près d’un demi-siècle ?

Et alors que le candidat Kravanaugh célèbre sa croyance professée dans un pouvoir judiciaire limité et circonscrit, reconnaît-il et reconnaît-il que le processus d’amendement de la Constitution est la voie légitime et établie – le cas échéant – pour éliminer la reconnaissance des droits constitutionnels personnels et établis de longue date ?

Pour moi, ce qui précède serait la discussion la plus efficace à avoir avec le candidat Kavanaugh, et le public peut juger de ses réponses.

