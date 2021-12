Nous avons affecté 25 à 40 millions de roupies aux acquisitions : Nikhil Barshikar, fondateur et PDG, Imarticus Learning

Nikhil Barshikar, fondateur et PDG, Imarticus Learning

Dernièrement, et surtout pendant la pandémie, Imarticus Learning a vu la demande de cours de certification professionnelle monter en flèche dans les petites villes. « La demande des centres non urbains pour les cours des meilleures universités techniques telles que les IIT a dépassé leurs homologues urbains », déclare Nikhil Barshikar, fondateur et PDG d’Imarticus Learning. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute que cette tendance est également observée pour le MBA en ligne. Extraits :

Il y a des milliers d’acteurs edtech en Inde. Comment se différencier ?

Nous avons maintenu une approche axée sur l’industrie ; notre mission est d’apporter des expériences d’apprentissage premium alimentées par une technologie de pointe. Chaque aspect d’Imarticus Learning tourne autour de cet objectif. Nous offrons également des services de carrière et de mentorat. Ce large éventail de solutions est ce qui nous différencie.

Combien de personnes avez-vous formées cumulativement ?

En une décennie, nous avons transformé plus de 35 000 carrières grâce à notre programme, nos professeurs expérimentés et nos partenariats avec des institutions de premier plan à travers le monde.

Vous avez récemment acquis Eckovation. Y a-t-il plus d’acquisition sur les cartes?

L’acquisition d’Eckovation a considérablement accru notre portée et nous proposons désormais des cours de certification professionnelle et des programmes de troisième cycle en association avec des institutions telles que l’IIT Roorkee. Nous avons actuellement 11 centres hors ligne dans des villes plus petites, et prévoyons d’augmenter ce nombre à 15 d’ici la fin de cette année, après quoi nous adopterons le modèle hub-and-spoke pour étendre notre empreinte.

Nous prévoyons d’autres acquisitions pour augmenter notre activité de formation en entreprise. Nous avons affecté 25 à 40 millions de roupies aux acquisitions l’année prochaine. Nous sommes également en pourparlers avec les IIM et le NIIT pour d’éventuelles collaborations et prévoyons d’étendre notre présence à l’étranger.

Le confinement a-t-il changé la façon dont vous formez les étudiants ou a-t-il changé votre didacticiel ?

Avec la pandémie, la nécessité d’évoluer et de s’adapter à la situation s’est exacerbée. Nous nous sommes efforcés de rendre une éducation de haute qualité accessible à tous et nous travaillons en partenariat avec les meilleures universités pour garantir que l’apprentissage ne soit pas perturbé.

Quel est actuellement le ratio hommes/femmes apprenants sur la plateforme ?

Nous avons 40% de femmes et 60% d’hommes sur notre plateforme.

Avec combien d’universités d’enseignement supérieur vous êtes-vous associé depuis le début de la pandémie ?

Nous avons noué des partenariats avec cinq universités d’enseignement supérieur et avons mis en place 10 autres partenariats jusqu’à la fin de cet exercice. Nous sommes convaincus que ceux-ci nous permettront de renforcer nos offres de cours et de permettre aux apprenants d’acquérir une expérience holistique et centrée sur l’industrie.

Combien d’apprenants accueillez-vous actuellement ?

Nous avons actuellement plus de 10 000 utilisateurs actifs sur notre plateforme. Nous nous attendons à ce que ce nombre atteigne 20 000 par mois au cours des deux prochaines années.

Observez-vous une tendance chez les retraités désireux de se perfectionner ?

Oui, il y a une demande croissante de la part des seniors pour les programmes pour cadres que nous proposons en partenariat avec des universités de gestion. L’une des principales raisons est que l’expression « l’âge n’est qu’un nombre » a également été appliquée à l’éducation. Le monde évoluant rapidement, les personnes de tous les groupes d’âge souhaitent se perfectionner pour éviter de devenir redondantes.

