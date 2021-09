Nous avons atteint la phase ‘Red Covid’ de la pandémie ⋆ .

Analyse par Chris Cillizza, rédacteur en chef de CNN

. Dans son discours de victoire après les élections de 2020, Joe Biden a déclaré ceci : « Je m’engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. Qui ne voit pas des États rouges et bleus, mais des États-Unis. » Environ neuf mois après le début de sa présidence, cependant, les États rouges et les États bleus ont largement divergé sur ce qui devrait être le moins politique des problèmes : les taux de vaccination pour Covid-19. En le surnommant « Red Covid », David Leonhardt du New York Times écrit :

« La fracture politique sur les vaccinations est si grande que presque tous les États bleus fiables ont désormais un taux de vaccination plus élevé que presque tous les États rouges fiables. … Parce que les vaccins sont si efficaces pour prévenir les maladies graves, les décès de Covid montrent également un modèle partisan. Covid est toujours une crise nationale, mais les pires formes de celle-ci sont de plus en plus concentrées dans l’Amérique rouge.

De nouvelles données de Gallup fournissent des chiffres frappants pour étayer l’affirmation de Leonhardt.

Plus de 9 démocrates auto-identifiés sur 10 (92 %) déclarent avoir reçu au moins une dose de l’un des trois vaccins contre le Covid-19. Ce nombre parmi les républicains ? Seulement 56%. C’est un point de données étonnant qui raconte une histoire très claire : il y a des républicains qui tombent gravement malades – et même meurent – ​​comme une sorte de position politique déformée.

Comment on est venu ici? Il n’y a personne à blâmer, mais dans mon esprit, il est tout à fait clair que l’ancien président Donald Trump et Fox News portent la part du lion de la responsabilité.Entrez votre e-mail pour vous abonner à la newsletter de CNN The Point with Chris Cillizza.close dialogInscrivez-vous à CNN

Trump a passé les 16 premiers mois de la pandémie à faire tout ce qu’il pouvait pour la minimiser. Il a insisté sur le fait que le virus “allait disparaître”. Il dédaignait ouvertement le port du masque ; le jour où il a annoncé les directives du CDC selon lesquelles les gens devraient porter des masques à l’intérieur, Trump a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le faire. “Je ne veux tout simplement pas faire – je ne sais pas, assis d’une manière ou d’une autre dans le bureau ovale derrière ce magnifique bureau Resolute, le grand bureau Resolute”, a expliqué Trump. «Je pense que porter un masque facial lorsque je salue les présidents, les premiers ministres, les dictateurs, les rois, les reines – je ne sais pas, d’une manière ou d’une autre, je ne le vois pas par moi-même. C’est juste, je ne le fais pas. »Trump a également travaillé pour faire débat sur le masquage – et les mesures pour atténuer Covid-19 plus généralement – ​​sur les tentatives des dirigeants démocrates de limiter vos libertés. Les ordonnances de verrouillage étaient une abrogation de vos droits – par opposition aux tentatives à court terme de ralentir la propagation du virus dans la communauté. Les masques étaient une nounou du gouvernement qui essayait de vous dire quoi faire. Des experts respectés – notamment le Dr Anthony Fauci – étaient des compères du Parti démocrate. Bref, tout ce que des gens autres que Donald Trump vous disaient sur le virus était fou. nourrir les mensonges des gens.) Pendant ce temps, Fox News a servi de multiplicateur de force pour la politisation du virus. Cette charge a été menée par les animateurs aux heures de grande écoute Tucker Carlson et Laura Ingraham, qui ont tous deux cherché à présenter le débat sur les vaccins en termes de liberté abrégée plutôt que de bien de santé publique. “Nous ne disons pas qu’il n’y a aucun avantage pour le vaccin – il pourrait bien y avoir des avantages profonds pour le vaccin”, a déclaré Carlson au cours de l’été, ignorant les tonnes de preuves que les trois vaccins disponibles pour Covid-19 sont non seulement sûrs mais extrêmement efficace pour prévenir les maladies graves et les décès dus au virus. Carlson présente également régulièrement des preuves anecdotiques d’une personne – ou de personnes – ayant une réaction indésirable au vaccin Covid-19, sans le contexte selon lequel le vaccin est, dans l’ensemble, parfaitement sûr.

Le résultat de toute cette désinformation et de cette politisation de Covid-19 est frappant. Les 12 États avec le taux de cas le plus élevé pour 100 000 habitants sont tous dirigés par des gouverneurs républicains. Les 13 États avec le taux d’hospitalisation le plus élevé pour 100 000 habitants sont tous dirigés par des gouverneurs républicains. Les 15 États avec le pourcentage le plus élevé de décès pour 100 000 sont tous dirigés par des gouverneurs républicains. Ce n’est pas compliqué. Nous ne sommes pas seulement divisés selon des lignes politiques maintenant. Nos divisions politiques ont créé deux Amériques totalement différentes : l’une dans laquelle la grande majorité des gens sont vaccinés et les hospitalisations et les décès sont faibles, et l’autre où le coronavirus continue de ravager la population.

