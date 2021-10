« Nous avons atteint un point de très longue souffrance, il doit être valorisé »

27/10/2021 à 11h24 CEST

Diego López Il a encore démontré hier soir le grand moment qu’il traverse. remplira 40 ans la semaine prochaine, mais il est seigneur et maître du but de la Espagnol. Hier soir avant lui Sportif, leurs interventions ont servi à atteindre un point précieux lors du match nul 1-1 de son équipe au stade RCDE lors du match de la 11e journée de championnat.

A la fin de la rencontre, le Galicien a assisté aux médias du club, dans lesquels il a apprécié et a donné aussi bien le point atteint par votre équipe : « C’est un point de très longue souffrance, nous avons affronté une grande équipe. Nous connaissons tous l’intensité avec laquelle ils jouent et la qualité qu’ils ont. L’ajout est toujours positif, et bien qu’à la maison nous voulons en ajouter trois à la fois, vu comment le jeu s’est déroulé, je pense que c’est un bon point qui nous permet de continuer dans le match. Bonne ligne « , a expliqué un López qui a également dit que « vous deviez donner valeur au point ».

Quatre matchs sans perdre

L’équipe de Vicente Moreno accumuler quatre jours sans perdre et a ajouté huit des 12 derniers points en jeu, qui lui ont permis de se hisser à la dixième position du classement. Diego López, a également apprécié le bon moment qu’ils traversent : « Nous avons eu des options pour gagner lors des derniers matchs, mais ce sont des matchs très disputés. Nous devons continuer à prendre soin des détails et à nous améliorer afin que le la séquence est prolongée, et avant Getafe pour les trois points, a-t-il expliqué.

Passez un bon moment

L’ancienneté est un diplôme et Diego López semble que le passage des années ne l’affecte pas. À propos de son grand moment actuel, Diego López a déclaré « être heureux et apprécier ce que cette catégorie est avec mon âge. Un m Très satisfait et je veux continuer dans cette ligne », a-t-il conclu.