Nous avons beaucoup progressé par rapport à l’année dernière

Charles Leclerc était très satisfait d’une finition P4 au Grand Prix d’Espagne, le pilote monégasque étant troisième pour le premier relais.

Leclerc a réalisé une excellente escapade et a réussi à propulser Valtteri Bottas à la troisième place, place qu’il a conservée jusqu’à la phase d’arrêt au stand.

Bien qu’il n’ait pas pu conserver cette place sur le podium, le joueur de 23 ans a montré un rythme de course soutenu pour garder une longueur d’avance sur Sergio Perez dans le Red Bull afin d’égaler son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent.

La Formule 1 se rend à Monaco pour la prochaine course et Leclerc espère que les signes positifs pour Ferrari se traduiront bien pour son Grand Prix à domicile.

«C’était une très bonne course», a-t-il déclaré. «J’ai pris un bon départ, puis je suis allé à l’extérieur dans le virage 3, ce qui a fonctionné pour nous.

«Dès lors, nous avons eu une course très compétitive. Notre rythme était soutenu, tant sur les pneus Soft que Medium. Pourtant, P4 était le meilleur que nous pouvions réaliser. Je suis vraiment content, car depuis le cockpit, vous pouvez sentir quand vous faites du bon travail et c’était le cas aujourd’hui.

«En équipe, nous avons fait du très bon travail, tout s’est parfaitement déroulé. Nous constatons que nous avons fait beaucoup de progrès par rapport à l’année dernière, et c’est le mérite de tous ceux qui ont travaillé si dur dans notre usine de Maranello.

«Nous étions assez forts dans le troisième secteur, qui est très technique. Espérons que c’est un signe positif pour Monaco. Depuis le début de la saison, nous semblons être forts dans les virages lents, alors je croise les doigts pour que ça reste ainsi. J’ai vraiment hâte de participer à ma course à domicile. Voir des fans là-bas dans les tribunes sera incroyable et j’espère être tout aussi compétitif là-bas.

Carlos Sainz a terminé à quelques places de Leclerc en septième position et était moins content de la façon dont les choses se sont déroulées lors de sa course à domicile.

«Je ne suis pas très satisfait de P7 aujourd’hui, pour être honnête», a-t-il ajouté.

«J’ai eu une mauvaise escapade au départ et après le premier virage, je me suis retrouvé encerclé et j’ai perdu quelques places. À partir de là, cependant, nous avons eu un rythme très soutenu.

«Aujourd’hui, la voiture était bien équilibrée et elle s’est plutôt bien comportée avec les pneus. On manque encore un peu de vitesse dans les lignes droites, ce qui nous fait lutter pour les dépassements. Nous devons travailler là-dessus et je dois continuer à affiner certains détails, car aujourd’hui, avec un départ plus solide, nous aurions pu arriver à P5.

«La stratégie a bien fonctionné et les gars ont organisé quelques arrêts aux stands rapides. C’était un bon travail d’équipe et nous quittons l’Espagne avec de bons points pour le championnat. Nous devons continuer à analyser là où nous n’étions pas parfaits, et pousser à partir de là. »