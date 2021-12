«Nous avons besoin de critiques. Si nous n’avons pas de critiques, comment allons-nous nous améliorer ?’ : Punjab CM Charanjit Singh Channi :

Lors d’un e.Adda ce mois-ci, le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a parlé de la navigation dans le monde compliqué de la politique du Pendjab, de la lutte contre le problème de la drogue dans l’État, de l’abrogation des lois agricoles et du « mauvais traitement » du Punjab par le BJP.

Sur deux factions distinctes au Congrès du Pendjab

Ma faction est le parti du Congrès. C’est là que j’appartiens. Je travaille pour le parti et je travaille avec le parti pour mon état. Je n’ai jamais fait de faction pour moi-même. Je ne l’ai pas fait dans le passé et je ne le ferai pas aujourd’hui. Même plus tôt, lorsque j’ai été nommé chef de l’opposition, je n’ai jamais eu mon propre groupe. Si je suis arrivé au poste de CM sans aucune sorte de groupe, alors pourquoi aurais-je besoin de groupes maintenant ?

Sur la transition du pouvoir au Pendjab

Chaque fois qu’on m’a confié une tâche, je l’ai fait avec un dévouement et une intégrité complets. Je n’ai jamais coupé les coins ronds. Aucun membre de ma famille n’était en politique et pourtant j’ai participé aux élections à l’université. J’ai été élue membre du comité municipal à trois reprises et j’ai toujours tenu bon. C’était la même chose dans mes deux mandats en tant que président de la corporation municipale. Même en tant que député indépendant, je me consacrais à mon travail. En tant que chef de l’opposition, j’ai fait un cycle yatra avec 3 000 jeunes. J’aime travailler, il n’y a pas de pression. C’est ma nature. Mon père m’a appris cela, et je ne veux pas changer. Ce n’est pas parce que je suis le CM que je suis un grand maître, et que personne n’a besoin de venir me rencontrer. Je suis content d’aller les voir moi-même. Notre précédent CM (Capt Amarinder Singh) se levait à 14h et fermait ses portes à 16h. Contrairement à lui, je ne me repose que deux heures. Ce que j’ai accompli en ces quelques semaines, il n’a pas pu le faire en cinq ans. J’ai modifié mon emploi du temps pour profiter au maximum du temps imparti.

À la sortie du Capt Amarinder Singh en tant que Punjab CM

Lorsque nous avons approché le haut commandement au sujet de nos problèmes et qu’ils ont formé un comité, il aurait dû comprendre qu’il n’était pas recherché. Il a ensuite été informé des lacunes et a demandé de démissionner. Il ne l’a pas fait. Le parti l’a nommé CM à deux reprises. Sa femme est devenue députée, lui-même est devenu ministre de l’Union. La fête lui a beaucoup apporté.

Vous ne voulez pas travailler, puis vous nous blâmez et prétendez que nous vous avons insulté. Vous avez emmené votre maison à la ferme, vous ne voudriez rencontrer personne à votre résidence officielle. De qui est-ce la faute? Vous avez insulté le monde entier en ne remplissant pas le rôle qui vous a été confié. Je ferai une introspection quand et si le parti me demande de ne plus être le CM. Dire que j’ai été insulté n’est qu’une excuse. Vous avez insulté le monde entier, en ne remplissant pas le rôle qui vous a été confié. La fête n’a pas tort.

Sur les critiques de l’opposition

Nous avons besoin de critiques. Si nous n’avons pas de critique, comment allons-nous nous améliorer ? Je rivalise avec moi-même. Tous ces gens — Kejriwalji parle beaucoup de moi, le capitaine Amarinder Singh, Sukhbir Badal… Je prends les critiques positivement. Je me réjouis de leurs commentaires.

Sur le pouvoir au ‘aam janata’

Lorsque le capitaine Amarinder est devenu le CM, personne n’a dit qu’un maharaja était devenu le CM. Pourquoi tout le monde met-il en évidence un Dalit CM. Quel est le problème ?

Le fait est que le règne des élites prend fin et qu’il se dirige vers l’aam janata. Une époque tire à sa fin. Capitaine Amarinder, Badal — ce sont tous des rajwadas — l’un monte, l’autre tombe. Ils ont tous été riches. Maintenant, le pouvoir est entre les mains de l’homme ordinaire. Il y a un yug parivartan, la classe moyenne, les paysans, ils vont maintenant avoir le pouvoir.

Obtenir des résultats et trouver de l’argent pour eux

Nous collectons des impôts et des fonds chaque année, nous avons budgétisé les annonces que nous avons faites. Si nous avons réduit le prix de l’électricité, nous avons également commencé à acheter de l’électricité moins chère. Nous avons rendu l’essence et le diesel moins chers simplement en réduisant les taxes. Auparavant, l’argent allait chez les dirigeants, maintenant il a commencé à affluer vers le peuple.

Ce nouveau développement est apprécié par les gens. Mon travail est de soulager les problèmes des gens ordinaires. Ceux-ci sont résolus automatiquement parce que j’ai été confronté à ces problèmes dans ma vie, les problèmes de l’homme ordinaire. Et le soutien que j’ai obtenu, même le capitaine Amarinder n’a pas obtenu un tel soutien. Tous les députés sont unis et il n’y a eu aucun désaccord dans nos débats ministériels à ce jour. C’est donc une chance pour moi de travailler avec un cœur et un esprit ouverts.

Sur sa relation avec Navjot Singh Sidhu

Sidhuji est notre chef de parti. J’obtiens une pleine coopération de sa part. Il est un frappeur dur et a remporté de nombreux matchs pour le pays. Il a l’habitude de frapper des six, donc il frappera des six, il ne prendra pas deux points. C’est un bon joueur, il va faire de bonnes choses… Il venait de m’emmener dans sa région, nous étions à Patiala la veille. Le parti est suprême, nous travaillons comme le parti nous guide. Chaque CM doit mettre en œuvre l’idéologie de son parti.

Sur la perspective du BJP au Pendjab et la possibilité de leur alignement avec le Capt Amarinder Singh

Le BJP a toujours traité le Pendjab comme son ennemi. Regardez comment ils ont apporté ces trois factures qui ont le plus frappé le Pendjab. Plus de 700 personnes sont décédées l’an dernier. Notre économie a souffert. Nos vies ont été perdues, notre argent a été perdu, nos systèmes se sont effondrés et nous avons dû aller manifester. Maintenant, ils ont abrogé les lois. Mais à quel prix ?

Même notre capitaine sahab, c’était un politicien compétent, je ne sais pas pourquoi il fait ça (s’alignant avec le BJP).

Sur les lois agricoles

J’ai dit deux choses à notre Premier ministre, l’une que nous devrions également donner le MSP pour d’autres cultures. Si vous commencez à acheter des légumineuses et du maïs comme vous achetez du riz, le fermier commencera à les cultiver. Et cela devrait aller au bon prix.

Deuxièmement, j’ai demandé au PM d’encourager les cultures biologiques avec un MSP séparé. S’ils le font, il y aura deux avantages : l’un, la santé de la population s’améliorera et l’utilisation d’urée et de pesticides diminuera. De plus, il n’y aura pas de surabondance de céréales. L’argent du Centre sera également économisé. En même temps, vous obtiendrez un bon produit. Maintenant, notre produit est le riz. Le Royaume-Uni et de nombreux autres pays d’Europe ont cessé de le prendre car il contient tellement de pesticides, d’urée, etc., ce qui nuit aux consommateurs.

Sur les agriculteurs du Pendjab hésitant à se diversifier

La culture du coton se passe bien dans la région de Malwa à Bathinda, mais pas tellement dans la région de Doaba. Le capitaine Amarinder Singh avait également parlé de diversification mais n’a rien fait. J’ai très peu de temps ; les cultures ont déjà été semées. Comment demander à semer autre chose ? Si nous avons la chance d’être élus pour un nouveau mandat, nous provoquerons une révolution dans ce domaine. Nous avons une bonne planification et des politiques que nous fournirons aux habitants du Pendjab.

Pourquoi les jeunes migrent du Pendjab

Je vivais dans un village mais mon père nous a déplacés en ville pour une meilleure éducation. Les autres personnes de mon village ne pensaient pas de la même manière. Tout dépend du chef de famille. Nos dirigeants politiques ne nous ont pas donné de feuille de route pour la prospérité du Pendjab. Ils ne cherchaient qu’à obtenir des voix. Nous avons besoin d’un leader qui ne se soucie pas de revenir au pouvoir et qui ne travaille que pour le développement de l’État. Je ferai de même si mon gouvernement revient au pouvoir. Aujourd’hui, ce sont les dirigeants qui prospèrent, pas l’État. Accise, éducation et agriculture — tous ces domaines peuvent bénéficier de bonnes politiques.

Les jeunes aiment le système dans les pays étrangers. Là-bas, les flics ne les harcèlent pas, le travail se passe bien dans les bureaux, il n’y a pas de charges fiscales excessives, il y a l’électricité 24h/24 et 7j/7. S’ils obtiennent la même chose ici, ils aimeront vivre ici aussi. Le système éducatif doit être réformé pour fournir des emplois. Nous n’enseignons pas ce dont les marchés ont besoin. Il n’y a pas de développement des compétences. Nous avons besoin de meilleures politiques pour évaluer la carrière qu’un enfant veut poursuivre. Si l’éducation est bonne, personne ne sortira. S’ils obtiennent des emplois ici, pourquoi iraient-ils au Canada? Nous ne pouvons pas devenir le Canada, mais si nous pouvons simplement copier ce qu’ils font, ce sera suffisant. Nous devons améliorer nos systèmes.

Sur la politique de la religion

Le sacrilège de la Bhagwad Gita est aussi préoccupant que celui du Guru Granth Sahib ou de tout autre texte sacré. Tout le monde a soutenu la protestation des agriculteurs ; il n’y avait pas de sentiments panthi impliqués. Il y avait des agriculteurs du Rajasthan, de l’Haryana et du Pendjab. Même les agriculteurs ont dit à plusieurs reprises que c’est un combat laïque, c’est un combat pour la nation. Ils ne l’ont jamais vu d’un point de vue religieux. Le BJP fait toujours de la politique à travers la religion. Le BJP rapporte tout au nationalisme. Qui peut être de plus grands nationalistes que les Pendjabis ? Près de 70 % des personnes qui ont sacrifié leur vie pour le pays sont des Pendjabis. Le peuple du Pendjab est uni et aucun parti ne peut changer cela. J’avais demandé au ministre de l’Intérieur que, quel que soit le gouvernement qui vient au Pendjab, ne laisse pas les guerres de religion se dérouler ici.

Sur l’extension de la compétence du Centre au BSF

Même lorsque l’État faisait face au militantisme, la juridiction du BSF était de 15 km. Il en fut de même lors des guerres avec le Pakistan en 1965 et 1971. Aujourd’hui, alors que nous vivons paisiblement, comment peut-on augmenter la juridiction à 50 km ? C’est une violation de nos droits, c’est pourquoi nous nous sommes adressés à la Cour suprême.

Que les drones transportent de la drogue n’est qu’un imaginaire. Amarinder travaille depuis longtemps pour le BJP. Faire peur est le programme du BJP. Maintenant que les élections approchent, elles vont créer plus de problèmes. Mais il n’y a aucun danger au Pendjab. Tout cela est politique, juste un stratagème pour obtenir des voix. Nous avons pleinement confiance dans la police et l’administration du Pendjab.

Sur le problème endémique de la drogue dans l’État

Il y a beaucoup d’amélioration. Nous faisons de notre mieux pour briser le lien entre les politiciens, les policiers et les citoyens ordinaires. Nous espérons résoudre ce problème bientôt. Nous avons également noué des liens avec des organisations sociales et demandé à la police de renforcer sa vigilance. Mais les choses sont bien meilleures qu’il y a cinq ans.

En cours de doctorat

Je suis étudiant en sciences politiques. Mon doctorat porte sur le Congrès national indien, sa structure organisationnelle et sa stratégie électorale depuis 2004. J’ai demandé une prolongation de la soumission de ma thèse et la soumettrai après les élections d’avril. Je pense que tout le monde devrait continuer à apprendre, quel que soit son âge.

